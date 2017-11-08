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Kalçada sivilce neden çıkar?

Kalçada sivilce çıkması diğer sivilceler gibi iç organlardan meydana gelen bir problem sonucunda ortaya çıkmayabilir. Ancak kalça kısmında sivilce çıkması durumu belli başlı sağlık problemlerinin de göstergesi olabilir. Bu sebebten dolayı bizde sizler için kalçada sivilce neden çıkar, kalçada sivilce çıkması hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır gibi soruların cevaplarını açıklayacağız. İşte kalçada sivilce neden çıkar sorusunun cevapları…

Kalçada sivilce neden çıkar?

Kalçada sivilce çıkması diğer sivilceler gibi iç organlardan meydana gelen bir problem sonucunda ortaya çıkmayabilir. Ancak kalça kısmında sivilce çıkması durumu belli başlı sağlık problemlerinin de göstergesi olabilir. Bu sebebten dolayı bizde sizler için kalçada sivilce neden çıkar, kalçada sivilce çıkması hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır gibi soruların cevaplarını açıklayacağız. İşte kalçada sivilce neden çıkar sorusunun cevapları…

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:03
Kalçada sivilce neden çıkar?
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KALÇADA sivilve problemi kadın erkek bir çok kişi tarafından ortaya çıkan bir sorun olarak kendini göstermektedir. Kalçada sivilce problemi zararsız bir durum olacağı gibi altında bir takım sağlık sorunlarının da olduğunu işaret ediyor olabilir. Bu nedenle ilk olarak kalçada sivilce neden çıkar sorusunun cevabını vermek gerekir.
Kalçada sivilce neden çıkar?
Kalçada sivilce genellikle çok fazla hareket eden ve terleyen insanlarda kendini gösterebilmektedir. Terleme sonucunda kıl köklerinin nemli kalması ve tıkanması sonucunda kalçada sivilce sorunu meydana gelebilmektedir. Bunun dışında kalça kısmında çıkan sivilceler belli başlı sağlık sorunlarını da işaret ediyor olabilir. 

Uzmanlar kalçada çıkan sivilcenin nedenleri madde madde şu şekilde açıklamışlardır;
1- Dar kıyafetler giyme 
2- spor sonrası uzun süre duş almama
3-  Terleme sonucunda kıl köklerinin tıkanarak iltihaplanması 
4- Çeşitli hormonal bozukluklar 
5- Stres ve gergin yaşam
6- Adet dönemi önces ve sonrasında meydana gelen hormonal değişimler 

Saymış olduğumuz maddeler gibi daha bir çok neden kalça bölgesinde sivilce sorununa sebebiyet verebilmektedir.  Dolayısıyla kalça bölgesinde çıkan sivilceler için bir uzmana danışılıp yardım alınmasında fayda vardır. 

Kalçada çıkan sivilceler hangi vitamin eksikliğne işaret eder?
Kalçada çıkan sivilce nedenleri değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bir vitaminin eksik olması kalçada sivilce çıkmasına neden oluyor gibi bir durumdan bahsedemeyiz. Hormon ve genetiğe bağlı olan kalça sivilcelerine evde bir tedavi ile yok etmek mümkün değildir. Bu durumda uzman doktora gidip hormon ölçümleri yapmak gerekir.

Kalçada sivilce çıkması nasıl önlenebilir?
Kalçada sivilce çıkması durumunun ilk olarak uzman bir doktor tarafından değerlendrilmesi gerekir. Deeğerlendirme yapıldıktan sonra doğal  tedavi yöntemleri ve çeşitli önlemler alınarak kalçada sivilce çıkması durumu engellenebilir.

Kalçada sivilce çıkması nasıl önlenir?

Hayat boyu çıkma olasılığı çok fazla olan kalçada sivilce problemine gündelik hayatta bir takım değişiklikler yaparak önlem alınması mümkün olacaktır.  

İşte kalçada sivilce çıkması nasıl önlenir sorusunun madde madde cavapları…

1- İlk olarak dar kıyafetler giymeye kısa bir sürede olsa ara verin.
2- Terlediğiniz anda duş alın ve terli durmamaya özen gösterin.
3- Haftada en az bir kez kalça cildinizin pul pul dökülmesini sağlayın. Gözenekleri tıkamayacak bir lif ve krem kullanın. Bu işlem ölü cilt hücrelerinden kalçalarınızın arınmasını sağlayacaktır.
4- Pedlerinizi ve tuvalet kağıdınızı seçerken esans içeren ürünler olmamasına dikkat edin.
5- Pamuklu iç çamaşırları her zaman sizin için daha sağlıklı olacaktır.
6- Kıyafetlerinizde ve çarşaflarınızda alerjen olmayan ve esans içermeyen deterjanlarla yıkamaya özen gösterin.

Kalçada sivilce probleminiz kendini gösterdiyse önlem almak artık bir işe yaramayacaktır.   Kalçada  ki sivilceniz Çin bir cilt uzmanıyla görüştürdükten sonra herhangi bir ciddi sağlık sorunu teşkil etmiyorsa Suna dumankaya'nın kalçadaki sivilceler için vermiş olduğu tarifi deneyebilirsiniz.


Kalçadaki sivilceler nasıl geçer?
İşte Suna Dumankaya'dan kalçadaki sivilceleri geçirecek o yöntem…

Malzemeler 
2 tane antibiyotik
1 çorba kaşığı kil 

Nasıl yapılır?
1 çorba kaşığı kille iki adet antibiyotiği toz haline getirin ve iyice karışmasını sağlayın.  Karışımın içerisine 3'er damla zeytin yağı ve limon iolave ettikten sonra sivilce olan bölgeye sürüp bekletin.  20 dk sonunda kalçanızı yıkayabilirsiniz. 
Not: Bu karışımı ayda en fazla 4 kere uygulayabilirsiniz.

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İyi Seyirler.

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Anahtar Kelimeler:
Kalçada Sivilce
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