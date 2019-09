'Kalbinize dikkat'

Hakan ŞİMŞEK

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Özgül, kalp rahatsızlıklarının nedenlerine değinerek korunma yollarını anlattı. Uz. Dr. Mustafa Özgül, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Her yıl ülkemizde ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü saptanmıştır. Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığına bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu önlenebilir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın şimdiden, kalp dostu bir yaşam alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve ileride oluşabilecek riskleri azaltmak için henüz geç değildir.

‘KALBİNİZ İÇİN HAREKET EDİN’

Her yıl dünyada yaşanan ölümlerin yüzde 6'sı hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. Aşırı kilo, şeker hastalığı ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi risk faktörlerinin çocukluk çağında görülmeleri, erişkinlikte kalp hastalığı gelişme riskini büyük oranda artırmaktadır. Haftada beş kez 30 dakika süreyle yapılan fiziksel aktiviteler, kalp hastalığı riskini azaltır.

‘KALP SAĞLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER TÜKETİN’

Günümüzde insanlar giderek daha fazla şeker, tuz, kolesterol içeriği yüksek olan işlenmiş gıdalar tüketmektedir. Meyve ve sebzeler açısından zengin olan kalp dostu bir beslenme şekli, kalp hastalığından korunmaya yardımcı olur.

‘SİGARA KULLANIM YAŞI DÜŞTÜ’

Günümüzde sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı ne yazık ki giderek artmaktadır. Sigarayı bırakmak ve sigara dumanına pasif maruziyetten korunmak, kalp hastalığı riskini azaltır. Eğer sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız, tavsiyeler almak üzere hekiminize başvurun.

‘KAN DEĞERLERİNİZİ VE KİLONUZU ÖĞRENİN’

Kan basıncı, kolesterol ve glukoz düzeylerinizi, kilonuzu ve vücut kütle indeksinizi (VKİ) ölçtürün.

Bilgisayar oyunları gibi kişiyi fiziksel aktivitelerden uzaklaştıran bağımlılıkların yanı sıra, tütün kullanımını ya da pasif içicilik nedeniyle çocukların tütün dumanına maruz kalması sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Hem çocuklarımızın iyiliği hem de kendi sağlığımız için kalp hastalığı risklerinden korunmalı ve bir an önce sağlıklı yaşam için harekete geçmeliyiz" dedi.