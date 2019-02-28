Kalbiniz vücudunuzu kaldıramıyor olabilir!

BU durumun kalp yetersizliği olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Habib Çil, hastalığın bilinmeyen yönlerini anlattı.



Kalp yetmezliği nedir?

Kalp performansının azalmasıyla birlikte kalp, vücudun ihtiyacı olan kan miktarını pompalayamamaya başlar. Bu durum akciğer ve vücudun diğer bölgelerinde su toplanmasına yol açar ve kalp yetmezliği gelişir. Genel olarak kalp damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını olumsuz etkileyen veya kalbin işi yükünü arttıran durumlar kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasına neden olur.

Kalp yetmezliğinin belirtileri nelerdir?



-Nefes almaktan zorlanma,

-Kesik kesik nefes alma,

-Nefes almakta zorlandığı için gece uykudan uyanma,

-Çabuk yorulma,

-Bacak ve karında meydana gelen şişlikler,

-Çarpıntı,

-Göğüste ağrı,

-Yüksek yastık olmadan uyuyamama,

-Depresyon, anksiyete,

-Bacaklarda, karın ve akciğer boşluğunda su toplaması.



Kalp Yetersizliği genel olarak tüm bu şikayetleri geç belli eder. Bu nedenle hastalık genel olarak geç teşhis edilir. Hastalar ilk önceleri çok kolay yorulmaktan, merdiven çıkarken bile zorlanmaktan şikayet ederler. Daha sonra istirahatta nefes darlığı başlar. Eğer gece nefes darlığı çok sık yaşanıyorsa hastalığın ileri safhalarda olduğu söylenebilir. Öyle ki, birçok hasta nefes alamadığı için uyuyamaz hale gelir ve çoğu geceler uykusuz geçer.



Ani kilo değişikliklerine dikkat!

Kalp yetmezliği meydana gelen hastalarda en sık rastlanılan durumların başında ise ani kilo değişimleri gelir. Bu değişimin en önemli sebebi ise kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen sıvı birikimi veya tedavi nedeniyle yaşanan kilo kayıplarıdır. Su toplamaları öyle bir boyuta ulaşır ki, 10- 15 kiloya kadar çıkabilir. Bu sebeple ani kilo değişimlerine çok dikkat edilmeli, örneğin bir haftada alınan 2 kilo için doktora başvurulmalıdır.



Bu hastalıklar kalp yetmezliğine yol açıyor

Kalp yetmezliğine sebep olan hastalıkların başında kalp krizi gelir. Çünkü kalp krizi sırasında kalbi besleyen damarlardan biri tıkanır ve kalp kası hücreleri ölür. Geri kalan hücreler tek başına bu görevi yapmaya çalıştığı için işi yükü artar ve kalp yetmezliği gelişebilir. Bunun yanı sıra kalp damar hastalığı da kalp damarlarında daralmalara yol açar. Çünkü damar duvarında oluşan kolesterol içeren plaktan dolayı kalbinizi besleyen damarlarınızdan bir veya daha fazlasında daralma oluşur. Bu durum da kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir.



Kalp yetersizliği tedavisinde en önemli etken yaşam tarzı!

Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle kalp yetersizliğini kontrol altına almak mümkündür. Bunun için öncelikle kişi kendinde gördüğü değişiklikleri dikkate almalı ve ihmal etmemelidir. Teşhis sonrası doktor bu durumu düzeltmek için çeşitli medikal ilaçlar verir ve hastanın yaşam tarzını değiştirmesini ister. Çünkü kalp yetmezliği kronik bir hastalıktır ve yaşam boyu devam eder. Bu noktada yapılacak değişiklikler daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat geçirmek için belirleyici olur. Bunun için;



-Sağlıklı ve düzenli beslenme hayatın en önemli rutini olmalı,

-Stresle baş edebilmeyi öğrenmeli

-Tuz tüketimi kısıtlanmalı,

- Kalbi yoran alkol tüketimi sınırlandırılmalı,

-Sigara kişinin hayatından tamamen çıkarılmalıdır.

-Düzenli doktor kontrollerine devam edilmeli

-Önerilen ilaçlar düzenli ve saatinde alınmalı

-Tercihen sabah aç karnına kilo ölçümü yapılıp ilaç dozlarında küçük değişiklikler yapılmalı