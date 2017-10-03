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Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!
Kalbi duran donörden de nakil...
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Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!

Avrupa Organ Nakli Kongresi'nde ele alınan ve "Kalp atımsız donör" olarak isimlendirilen çalışma, kalp durduğu için kullanılamayan organların bir başkasına can olabilmesine olanak sağlayacak

Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!

Avrupa Organ Nakli Kongresi'nde ele alınan ve "Kalp atımsız donör" olarak isimlendirilen çalışma, kalp durduğu için kullanılamayan organların bir başkasına can olabilmesine olanak sağlayacak

03 Ekim 2017 Salı 16:29
Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!
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CANLIDAN ya da beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılan organ naklinde ihtiyacın karşılanamaması üzerine yürütülen bilimsel çalışmalarla, kalbi duran kişiden de kısa sürede özel teknoloji ile organların alınması mümkün olacak.
 
"Kalp atımsız donör" olarak isimlendirilen yöntem, kalp durduğu için kullanılamayan organların, artık bir başkasına can olabilmesine imkan verecek.
 
Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Organ Nakli Kongresi'nde (European Society for Organ Transplantation ESOT2017) organ nakline ilişkin dünya verileri ve çok sayıda yeni çalışmanın ele alındığını söyledi.
 
Organ nakli sayısının artırılabilmesi için öncelikle bağışçı miktarının yükselmesi gerektiğini belirten Bozoklar, bunun için toplumsal farkındalığın sağlanması, organ bağışının gündemde olması, beyin ölümü bildirimlerinin yapılması, hasta yakınlarıyla doğru iletişim kurulabilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bozoklar, mevcut uygulamada nakillerin yoğun bakımda yatan ve beyin ölümü gerçekleşen kişilerden ailesinin izniyle ya da böbrek ve karaciğer naklinde canlı vericiden alınarak yapılabildiğini anımsattı.
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA YAPIYOR
 
Hastane koşullarında kalbi duran ve geri dönüşü mümkün olmayan kişiden de organ kullanımına olanak sağlayan yeni bilimsel yöntemler üzerinde çalışmaların devam ettiğini anlatan Bozoklar, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Organ ihtiyacının karşılanabilmesi için kadavra donör havuzunun artırılabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu konudaki önemli yöntemlerden biri kalp atımsız donör. Bu alanda yürütülen çalışmalar, kalbi duran kişilerden alınan organlardan da beyin ölümü gerçekleşen kişilerden temin edilen organlar kadar başarılı sonuçlar alındığını ortaya koydu." 
 
Kalp atımsız donör uygulamasının dünyada henüz yeni uygulandığını dile getiren Bozoklar, "Türkiye'de bunun yapılabilmesine yönelik mevzuat henüz hazırlanmadı. Sağlık Bakanlığı buna yönelik çalışmalar yapıyor." dedi.

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Ata BozoklarAvrupa Organ Nakli KongresiKalp Atımsız Donör
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