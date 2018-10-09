'Kalabalık yerler mikrop yuvası'

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte kış hastalıkları baş göstermeye başladı. Bu hastalıkların en çok gündeme gelen çeşidi ise şüphesiz grip. Peki, kış aylarının kabusu gripten korunmak için neler yapabiliriz?

'Kalabalık yerler mikrop yuvası'
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YAZ aylarının sona ermesiyle birlikte kış hastalıkları baş göstermeye başladı. Bu hastalıkların en çok gündeme gelen çeşidi ise şüphesiz grip. Peki, kış aylarının kabusu gripten korunmak için neler yapabiliriz? Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gamze Çalış, gripten korunmanın yollarını Dim TV (dimtv.tv) izleyicilerine aktardı. Çalış, kalabalık ortamların hastalıklara davetiye çıkardığını dile getirerek el hijyeninde çok önemli olduğunu aktardı. Ayrıntılar 18 00'da Dim Tv Ana Haber'de.

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