Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...

SAO Paulo Üniversitesinden bilim insanları, neredeyse tamamı kahve içen 4 bin 400 katılımcının beslenme programlarını ve Koroner Atardamar Kalsiyum (CAC) değerlerini inceledi.
CAC DEĞERLERİNİ DÜŞÜRÜYOR
Daha fazla kahve içenlerin CAC değerlerinin daha düşük olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun koroner atardamarlarda daha az kalsiyum birikimi ve daha iyi kan dolaşımı anlamına geldiğini vurguladı.
GÜNDE EN FAZLA 3 BARDAK
Bilim adamları, diğer yandan kahve tüketiminin günde 3 bardakla sınırlanması gerektiğini, bunun hem CAC değerlerini düşük kalmasını sağlayacağını, hem de aşırı kahve tüketiminin getireceği zararları önleyeceği uyarısında bulundu.
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