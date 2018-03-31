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Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
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Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...

Bilim insanlarına göre, yüksek oranda kahve tüketimi atardamarlarda kalsiyum birikimini engelleyerek kan dolaşımını hızlandırıyor.

Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...

Bilim insanlarına göre, yüksek oranda kahve tüketimi atardamarlarda kalsiyum birikimini engelleyerek kan dolaşımını hızlandırıyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 20:24
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
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 SAO Paulo Üniversitesinden bilim insanları, neredeyse tamamı kahve içen 4 bin 400 katılımcının beslenme programlarını ve Koroner Atardamar Kalsiyum (CAC) değerlerini inceledi.

CAC DEĞERLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Daha fazla kahve içenlerin CAC değerlerinin daha düşük olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun koroner atardamarlarda daha az kalsiyum birikimi ve daha iyi kan dolaşımı anlamına geldiğini vurguladı.

GÜNDE EN FAZLA 3 BARDAK

Bilim adamları, diğer yandan kahve tüketiminin günde 3 bardakla sınırlanması gerektiğini, bunun hem CAC değerlerini düşük kalmasını sağlayacağını, hem de aşırı kahve tüketiminin getireceği zararları önleyeceği uyarısında bulundu.

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Son Güncelleme: 31.03.2018 20:29
Anahtar Kelimeler:
KalsiyumKahveBilim
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