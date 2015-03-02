Kahve korkulan hastalığı engelliyor

ABD’DE Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim adamlarının araştırması, günde en az 4 fincan kahvenin MS hastalığından koruyabileceğini gösterdi. Bilim adamları, İsveç ve ABD’de yapılan 2 bin 788 MS hastası ve yaklaşık 4 bin sağlıklı kişinin kahve alışkanlığının karşılaştırıldığı iki araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

KAHVE İÇMEYENLERDE MS RİSKİ DAHA FAZLA

Sonuçlar, kahve içmeyenlerde MS riskinin her gün en az 4 fincan kahve içenlerden ortalama 1,5 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları Washington’da düzenlenen Amerikan Nöroloji Akademisi’nin 67. Toplantısı’nda sunuldu.