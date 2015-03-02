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Kahve korkulan hastalığı engelliyor

Yapılan araştırmalar sonucunda kahvenin MS (multiple sclerosis) hastalığı riskini azaltabileceği belirlendi

Kahve korkulan hastalığı engelliyor

Yapılan araştırmalar sonucunda kahvenin MS (multiple sclerosis) hastalığı riskini azaltabileceği belirlendi

02 Mart 2015 Pazartesi 14:15
Kahve korkulan hastalığı engelliyor
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ABD’DE Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim adamlarının araştırması, günde en az 4 fincan kahvenin MS hastalığından koruyabileceğini gösterdi. Bilim adamları, İsveç ve ABD’de yapılan 2 bin 788 MS hastası ve yaklaşık 4 bin sağlıklı kişinin kahve alışkanlığının karşılaştırıldığı iki araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.
KAHVE İÇMEYENLERDE MS RİSKİ DAHA FAZLA
Sonuçlar, kahve içmeyenlerde MS riskinin her gün en az 4 fincan kahve içenlerden ortalama 1,5 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları Washington’da düzenlenen Amerikan Nöroloji Akademisi’nin 67. Toplantısı’nda sunuldu.
Dünya genelinde 2,3 milyondan fazla MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalığı olan MS, görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonların denetimini bozuyor. Daha çok genç erişkinleri etkileyen hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de genetik ve çevresel etkenlerden kaynaklandığı düşünülüyor.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 13:18
Anahtar Kelimeler:
KahveKorkulan Hastalığı EngelliyorAraştırmalar
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