Kahvaltının, kilo kaybı üzerindeki etkisini duyan şaşıp kalıyor!

Yeşil çay, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmanın yanı sıra kilo verirken de en büyük destekçinizdir. Günde 3-4 fincan taze yapraklardan demlenmiş yeşil çay, size sağlık dolu bir hayat vaat ediyor.