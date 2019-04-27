Kahvaltının, kilo kaybı üzerindeki etkisini duyan şaşıp kalıyor!

Kahvaltıyı atlamayın
İş yoğunluğu ya da kalori tasarrufu gibi nedenlerle kahvaltıyı atlamak, sanılanın aksine kilo verdirmez. Araştırmalar bu yaklaşımın kilo alımına neden olacağını tekrar tekrar kanıtlamıştır. Kahvaltıda bilhassa haşlanmış yumurta, yoğurt, peynir ve yulaf ezmesi gibi protein yüklü bir menü tüketmek, sağlıklı kilo verme de en büyük yardımcınız olacaktır.
2
Daha fazla protein tüketin
Yumurta akı, peynir, yağsız et, tavuk ve balık gibi besinlerde bulunan proteinler, yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.
3
Rafine tahılları hayatınızdan çıkarın
Ekmek, makarna, kurabiye ve kek gibi rafine tahıllar, aşırı insülin salınımına neden olduğu için kilo aldırır. Unutmayın, aşırı insülin, aşırı yağ demektir.
4
Tam tahıllı besinleri tüketmeye özen gösterin
Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve kurubaklagiller, kan şekerini bir anda yükseltmediği için fazla kilo alımı, kolon kanseri ve kabızlığın bir numaralı düşmanıdır.
5
Günde 3-4 fincan yeşil çay için
Yeşil çay, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmanın yanı sıra kilo verirken de en büyük destekçinizdir. Günde 3-4 fincan taze yapraklardan demlenmiş yeşil çay, size sağlık dolu bir hayat vaat ediyor.