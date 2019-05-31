“Kahvaltı yapılmazsa ruhsal çöküntü oluşur”

DR. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, daha güçlü bir bellek için güne kahvaltı ile başlanmasını önerdi. Kahvaltıda olmazsa olmaz besinleri açıklayan Dr. Saçaklı, “Beyinsel ve bedensel oluşumun güçlenmesi ve konsantrasyon için süt ve ürünlerini kahvaltıda bulundurmalılar. Tahıllı ekmekler, beyni besler ve zihinsel yorgunluğu engeller. Terayağ, zeytin, fındık, ceviz gibi besinler hafızayı olumlu etkiler. Yumurta sarısı hafızaya yararlıdır. Yeşil Çay dikkati ve beyin dalga aktivitelerini artırır. Bitter çikolata, gençlerde ve çocuklarda zeka gelişimini artırır ve bilişsel fonksiyonları geliştirir” diye konuştu.

SINAV ÖNCESİ KAÇTA UYUMAK GEREKİYOR?

Kalite bir uykunun belleği güçlendirdiğini belirten Dr. Saçaklı, “Uyku, vücudun ve beynin yenilenmesini sağlar. Beynin protein kapasitesini korur. Kaliteli uyuyamayanlarda, zihinsel, aritmetik, matematiksel çözümlemeler yavaşlar. Hızlı hatırlama ve öğrenme kabiliyeti azalır. Sınav öncesi 22:00 – 24:30 arası yatıp, 05:00 – 07:00 arası kalkılmalıdır. 7 – 8 saatlik uyku yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.



Sınav stresini azaltmaya yönelik yöntemler hakkında da bilgi veren Dr Haluk Saçaklı, “Sınav öncesi 10 – 15 dakikalık bir yürüyüş yapın. Ayak kaslarını gerin ve gevşetin. Yüzünüzü 15 saniye sıkın ve bırakın. Diyafram nefes egzersizi yapın. Sınav öncesi gözlerinizi kapayın ve ayaklarınızdan boynunuza kadar tek tek 15 saniye içerisinde gevşediğinizi hissedin” dedi.



Egzersiz yapmayan öğrencilerin beyne yeterli oksijen alamayacağına vurgu yapan Saçaklı, “Beyin yeterli oksijeni alamaz ise beynin kapasitesinin verimi düşer. Bilgi yavaş işlenir. Geç algılama, geç fark etme, hızlıca unutma gibi yansımalarla fark edilir. Egzersiz yapıldığında ise beyin yeni sinir hücreleri oluşturur. Bu yeni hücreler eski beyin hücrelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirir. Beyin daha düzgün çalışır. Öğrenme ve hatırlama becerisi güçlenir” diye konuştu.



Sınav günü üzerinizde ve yanınızda kırmızı renk olmasın diyen Saçaklı, kırmızıya bakma, sınav başarısını düşürür ve öğrencinin motivasyonunu azaltacağını belirtti.