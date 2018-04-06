Kahvaltı yaparak kilo verin!

SAĞLIKLI beslenebilmek için vücudumuzun ihtiyacı olan temel besin maddelerini; yani temel yapı taşımız olan proteinleri, enerji kaynağımız karbonhidratları, sağlıklı yağları, vitamin ve mineralleri mutlaka günlük olarak almamız gerekir. Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. İsmet Tamer anlatıyor…

Her gün, durmaksızın çalışan vücudumuz kendini ancak uykuda olduğumuz saatlerde yenileyebilir. Uykuda kaslarımız dinlenir, onarılır; sorunlu doku ve organlarımız tamir edilir ve ertesi güne hazırlanır. Bütün bunlar için bir önceki gün tükettiğimiz gıdalarla aldığımız besin ve enerji maddeleri kullanılır. Gece boyunca besin maddelerinin tüketilmesi nedeniyle, saatler içerisinde kan şekerimiz düşer ve sabahları enerji düzeyimiz düşmüş halde uyanırız. Bu da açlık hissi yaratır.

Kahvaltı etmemek kan şekerini düşürür



Uyandıktan sonraki ilk saatler içinde bir şeyler yememiz gerekir, aksi takdirde kan şekerimiz çok düşer ve artık sadece sabah saatlerinde değil, o gün boyunca sürekli tatlı, şekerli şeyler yeme isteği duyarız. Bu isteğe engel olamaz ve gerçekten basit karbonhidratlarla yağdan zengin besinler tüketirsek, bu besinler çok kısa sürede kan şekerimizi yükseltirler. Bu da pankreasımızın yüksek miktarda insülin salgılamasına yol açar, sonuçta kan şekerimiz kısa sürede yine çok düşer ve aynı kısır döngü bizi gün boyu esir alır.

Öğün atlamak kilo vermeyi zorlaştırıyor



Sıklıkla yapılan bir diğer hata da öğün atlayarak zayıflamaya çalışmaktır. Temelinde günlük alınan toplam kaloriyi azaltma mantığı yatsa da öğün atlamak, hele ki kahvaltı gibi altın değerinde bir öğünü atlamak, metabolizmamızı yavaşlatır. Aldığınız her bir kaloriyi çok daha dikkatli harcamaya başlamasına yol açar. Bu durum sıklıkla "ne yaparsam yapayım zayıflayamıyorum!” gibi bir yorumla son bulur. Günde sadece bir ya da iki öğün yiyerek veya kahvaltı yapmayarak, sadece metabolizma hızınızı azaltır ve kilo vermeyi güçleştirirsiniz.

Kilo vermek için kahvaltı şart



Düzenli kahvaltı etme alışkanlığı kazandırılan gönüllülerin, kahvaltı etmeyenlere göre daha kolay kilo verdikleri görüldü. Beslenme üzerine yapılan pek çok bilimsel araştırma göstermektedir ki sık sık ve azar azar miktarlarda beslenmek, dengeli ve yeterli 3 ana öğün yanında küçük sağlıklı atıştırmalıklarla ara öğünler almak işinizi her zaman kolaylaştırır. Hele güne proteinden zengin, yağdan fakir, esas olarak kompleks karbonhidrat içeren bir kahvaltı ile başlamak, metabolizmayı ateşlendirir, güne dinç ve enerjik başlamanın yanı sıra gün boyu yiyip içtiklerinizi kolay hazmedip kolay yakmanızı da destekler.

Günlük ihtiyacın yüzde 20'si



Enerjiyi karşılamak için tam tahıllı, yulaflı besinler yanında kahvaltıda karbonhidrat kaynağı olarak meyve ve sebze tüketilmesi, tokluk süresini ve doygunluk hissini artırır, kan şekerinin dengeli bir seyir izlemesini sağlar, ani yükseliş ve düşüşlere engel olur. Ayrıca gün boyu kolesterol düzeyinin normal sınırlarda kalmasına da destek olur.

Ne olursa olsun, eğer kilo vermek ya da mevcut kilonuzu kontrol altında tutmak istiyorsanız siz siz olun, güne mutlaka kahvaltı ederek başlayın.