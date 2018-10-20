Kadınlarda uyarılma ve orgazm sorunu

CİNSEL uyarılma; sevişme, cinsel birleşme veya mastürbasyon gibi cinsellik durumlarında kadında, vajinada ıslanma ve genişleme olmasıdır.

Orgazm ise cinsel hazzın en yoğun olduğu evredir. Cinsel birleşme veya mastürbasyonla kadın, vajinasında ve kalçasının iç bölgelerinde ritmik kasılmalar hisseder. Aynı zamanda bu haz beyinde en üst düzeyde hissedilir. Genelde 3 ile 15 saniye arası hissedilir. Genelde 3-5 bazen 15 kadar ritmik kasılma olur.

Erkekle kadının orgazmı arasında fark var mıdır?

Erkeklerde orgazm çoğunlukla düzenli tek eş ilişkisinde önceleri süre çok kısayken, zaman içinde bu süre uzar. Kadınların tek eşli ilişkilerinde ise orgazm süresi başta daha uzunken giderek kısalır. Bununla birlikte erkekler orgazm olduktan sonra tekrar uyarılabilmeleri için belirli bir süreye ihtiyaç duyarlarken, kadınlar bir cinsel birleşme sırasında birden çok orgazm olabilirler.

Sorun sık mıdır?

Çoğu bilimsel çalışmada kadınların en az üçte birinin hiç orgazm olmadığı saptanmıştır. Bu, oldukça yüksek bir orandır. Ancak ne var ki; kadınların çoğu bunu doğal bir durum olarak algılamakta, bir kısmı ise bu konuyu utanılacak bir durum olarak algıladığı için bir yardım arayışı içine ya girmemekte ya da nereye başvuracağını bilmemektedir.

Kadının kendi bedenini keşfetmesi ne yazık ki zaman alır, ayrıca cinsellikle ilgili sorunlarını eşi/partneriyle konuşması bazen hiç mümkün olmamaktadır. Birçok kadın hayatında hiç mastürbasyon yapmamıştır.

Bu konunun ayıplanması, bu konu gündeme gelirse kadına şehvet düşkünü, doyumsuz ve benzeri suçlamalar olacağı ile ilgili korkuları kadının sorunu konuşmasını engeller.

Ayrıca ülkemizde çoğunlukla cinsellik erkeğin orgazm olması üzerinden yaşandığı için, kadında uyarılma ve orgazm bozukluğu oldukça ihmal edilmiştir.

Uyarılmada ya da orgazm olamamanın nedenleri nelerdir?

Birçok neden vardır. Cinsel uyarılma bozukluğunun en önemli nedeni, cinsel birleşme öncesi sevişme süresinin kısalığıdır. Alelacele ve cinsel birleşme amaçlı sevişmeler kadını yeterince cinsel olarak uyarmamaktadır. Orgazm olamamanın en sık nedeni ise çoğunlukla eşinin/partnerinin erken boşalma problemidir.

Bunların yanında kötü giden bir ilişki, aralarında sorunların var olması, çiftler arasında cinselliğin konuşulmaması, cinsellik hakkında bilgisizlik, cinselliğin tabu olması, cinsellik dışında duygusal yakınlaşmaların olmayışı, depresyon, endişe bozukluğu gibi ruhsal sorunlar, antidepresan kullanım, bazı ilaçlar, stresli çalışma ortamı, taciz-tecavüz gibi kötü hikâyeler, aşırı baskıcı ailede büyüme, menapoz, yoğun alkol kullanımı, şeker hastalığı gibi durumlar da kadında uyarılma ve orgazm bozukluğu sorununa neden olabilir.



Tedavi edilebilir mi?

Tedavisi mümkün olan bir sorundur. Ancak öncelikle sorunun deneyimli bir psikiyatrist veya deneyimli bir psikologla paylaşılması gerekir. Çoğunlukla çiftin beraberce tedaviye katılmaları esastır. Bazen nedenleri ortadan kaldırmak bile sorunu çözmeye yetebilir. Ancak terapi ortalama 8-12 seans sürmektedir. Bir görüşmeyle bunun tedavisi olanaksızdır.

Tedavide çiftin cinsel bilgi düzeyi artırılır, kendisini ve eşini cinsel yönden tanıması sağlanır. İlaç tedavisi çoğunlukla uygulanmaz.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 17:23