Kadınlarda saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler

SEYREK, ince telli, sönük saçlar kadınları en çok mutsuz eden estetik problemlerin başında geliyor. Gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak ise her yaştan kadının en büyük beklentisidir. Saç ekiminde saçların tıraşlanmak durumunda olması kadınların saç ekim operasyonlarına uzak durmasına neden oluyor. Saç ekimi cerrahisindeki yeni gelişmeler kadınlarda saç ekimini çok daha cazip hale getiriyor. Özellikle DHI saç ekim tekniği ile kadınlar saçlarının kalıcı bir şekilde gürleşmesini sağlayabiliyor.



DHI tekniği ile tıraşsız saç ekimi imkanı

Kadınlarda saç ekimi için saçın bir kısmının tamamen dökülmüş olması gerekmiyor. Seyrelmiş ya da kafa derisinin bazı kısımları zayıflamış olan kadınlar da DHI saç ekim tekniğinden faydalanabilir. DHI saç ekimi günümüzde kullanılan teknikler arasında en son geliştirilmiş olan tekniktir. Kadınlar için sunduğu en önemli avantaj ise tek tek alınan saç kökleri seyrelmiş olan alanlara direkt olarak ekilebilir. DHI tekniğinin sunduğu diğer avantajlar ise şöyle sıralanabilir: DHI tekniği ile kafa derisinde delik ya da yara izi oluşmaz. Saç ekim uzmanı tarafından saç ekimi tek tek alınıp yine tek tek ekilir.

Gerileyen ön saç çizgisinin ileriye çekilmesi

Yaş, doğum, genetik sebepler ve hastalıklar özellikle kadınların alın bölgesindeki saçların seyrelmesine ve geriye doğru çekilmesine neden olur. Bu durumda DHI tekniği ile sağlıklı saç köklerinin olduğu kısımlardan alınan saç kökleri alın bölgesinin üst kısmına ekilerek ön saç çizgisi olması gereken hizaya çekilebilir. Bu sayede kafa derisinin yüzü çevreleyen kısmı ve tepe bölgesinin kalıcı bir şekilde gürleşmesi sağlanabilir.

Saç dökülmesini engelleyen teknikler

Estetik cerrahide DHI tekniğinin yanı sıra ekilen saçların daha çabuk çıkması ve var olan saçların güçlenmesi için çeşitli destekleyici teknikler uygulanır. Bunlar arasında lazer, PRP ve mezoterapi gibi destekleyici teknikler yer alıyor. PRP tekniği saç dökülmesi tedavisinde kullanılan tekniklerden biridir. Bu teknik ile kişiden alınan kan özel bir işlemden geçirilerek platet yönünden zenginleşmesi sağlanır. Ardından enjeksiyon yöntemi ile saçın köklerine enjekte edilerek canlandırılması sağlanır. Saçın canlandırılması için saç köklerinin kılcal damarlar yardımı ile ihtiyaç duyulan yapılandırıcı maddeleri alabilmesi gerekir. PRP ve mezoterapi gibi tedaviler ile hem ekilen saç kökleri daha hızlı çıkması hem de var olan saçların dökülmesi engellenir.

DHI tekniği ile ekilen saçlar ortalama 3 – 4 ay içinde var olan saçların arasından çıkıp uzamaya başlar. Doğal saçınızın uzama döngüsü içinde zamanla var olan saçlarınız ile aynı uzunluğa gelir. Gür ve sağlıklı saçlarınız ile daha genç ve daha güzel bir görünüme kavuşmuş olursunuz.