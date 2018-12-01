Kadınlarda her yaşta cinsel organ sağlığı

SAĞLIĞIMIZ yıllar içinde vücudumuzun yaşlanıp yıpranmasına bağlı olarak değişme ve bozulma eğilimindedir. Kadınlarda cinsel organ sağlığı da buna bağlı olarak değişim gösterir.

20'li yaşlar

Bu, sizin için olduğu kadar vajinanız için de en iyi yaşam evrelerinden biridir. Bu durum aslında cinsel hormonlarınızın düzgün çalışmasına bağlı.

Östrojen, progesteron ve testosteron üretimi en yüksek seviyededir. Östrojen, vajinanızın her zaman yağlı, elastik kalmasını ve sağlıklı bir asit seviyesini korumasını sağlar.

Benzer şekilde, cinsel arzularınız 20’li yaşlarda ne kadar yüksek olursa muhtemelen bir o kadar aktif bir cinsel hayat geçireceksiniz.

Bu, idrar yolu enfeksiyonu kapma riskinizi artırır. Bu durum bakterilerin vajinadan üretraya doğru hareket etmesinden kaynaklanır.

Bu riski azaltmak için, cinsel ilişki sonrası mümkün olan en kısa sürede idrar yapmanız önemlidir. Bu, bakterileri üretra dışına çıkaracaktır.

Yaşamın bu evresinde vajinanız kendi temizliğini kendisi yapar. Bunu, bakterileri temizlemeye yardımcı olan beyaz ya da berrak bir salgı üreterek yapar.

Cinsel ilişki sırasında kaşıntı, ağrı, tahriş ya da kötü kokulu salgılar deneyimlemediğiniz sürece, vajinanızı temiz tutmak için her gün dışarıdan hafifçe sabun ve su ile yıkayıp durulayın.

Yaşamın bu evresinde, yılda bir kez muayene için jinekoloğunuzu görmelisiniz.

30'lu yaşlar

Hayatın bu aşamasında, vücudunuzda meydana gelen hormonal değişiklikler yüzünden labia minora koyulaşır.

Hamileyseni vajinal akıntı artabilir ve süt kıvamında olabilir ve hafif bir koku duyabilirsiniz. Yeşil, sarımsı ya da kötü kokmadığı sürece bu normaldir.

Doğum yaptıktan sonra vajinanız doğum travması nedeniyle esnekliğini biraz kaybedebilir.

İlk bakışta, her zamankinden biraz daha gergin durur ancak önünde sonunda normal şekline geri dönecektir.

Pelvik alanı güçlendirmek ve vajinal sıkılığı geri kazanmak için Kegel egzersizleri yapmak iyi bir fikirdir.

Oral doğum kontrol hapı kullanıyorsanız vajinal akıntı ya da kurulukta bir artış görebilirsiniz. Bununla birlikte bu semptomlar kendiliğinden düzelme eğilimindedir.

Bu semptomlar devam ederse doktorunuzu görmeniz ve vajinal sağlığınızı olumsuz etkilemeyecek koruyucular hakkında bilgi almak en iyisidir.

40'lı yaşlar

Perimenopoz sayesinde vajinanız önemli değişiklikler yaşayacaktır.

Östrojen seviyeleri düştükçe vajina duvarlarınız daha ince ve daha kuru hale gelecektir. Buna vajinal atrofi denir.

Bu sorun, aşağıdaki belirtiler ve benzerlerine neden olabilir:

Yanma

Kızarıklık

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Vajinal akıntı

Kaşıntı

İdrar sırasında yanma

Vajinal kanalın kısalması

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar riskinde artış

Düzenli cinsel ilişki vajinal sağlığınız için iyi olabilir. Bunun nedeni, vajinaya kan akışını ve vajinanın elastikiyetini artırmasıdır.

Vajinal kurulukla uğraşıyorsanız bu sorunun üstesinden gelmek için nemlendirici vajinal kremleri ya da östrojen kremlerini kullanabilirsiniz.

Daha doğal bir tedavi tercih ederseniz vajinanızın nemlenmesi için biraz zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı uygulamayı deneyebilirsiniz.

50'li ve daha sonraki yaşlar

Yaşamın bu döneminde, muhtemelen artık adet görmüyorsunuz ve östrojen seviyeleriniz düşüktür. Vulva küçülmüş görünebilir ve vajinal atrofi yaşayabilirsiniz.

Vajinanızın asiditesi etkilenebilir ve bakteri enfeksiyonu riski artabilir.

Buna ek olarak, düşük östrojen seviyeniz idrar yolunuzu da etkileyebilir ve üretrada atrofi meydana gelebilir. Bu aşırı aktif bir mesaneye ve sızıntıya neden olabilir.

Bu durumlarda belirtileri azaltmak için oral ya da vajinal hormon tedavisine geçebilirsiniz. Ancak bu, bazı kadınlar için bir seçenek değildir. Başka çözümler de vardır:

Vajinal egzersiz yapmak

Esnekliği artırmak için vajina genleştirici kullanmak

Sağlıklı bir diyet izlemek

Sağlıklı kilo vermek

Kafein alımını düşürmek

Sigarayı bırakmak

Pelvik taban kas egzersizleri yapmak

Vajinal kayganlaştırıcı kullanmak

Nemlendirici vajinal krem kullanmak