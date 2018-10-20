Kadınlar neden 'Hayır' diyor? Kadınlarda cinsel isteksizlik nedenleri ve çözüm yolları

DÜRTÜLERİMİZ bilinçaltından gelir. Dürtülerin amacı yaşamımızı devam ettirmek, haz ve zevk almaktır. Yaşamımızı devam ettirmek için gerekli olan yemek, içmek gibi dürtüler hayati önem taşıdığı için çok ertelenemez.

Cinsellik gibi dürtüler ise ertelenebilir ya da baskılanabilir.Kadınlar ile erkekler aynı ölçüde dürtülere sahiptir. Kadının kültürümüze göre yetiştirilme şartları, ahlaki ve dini kurallar kadının cinsel dürtülerini baskılamalarına ya da başka yönlere yönlendirmelerine neden olmuştur.

Erkek çocukların pipilerini göstermeleri sakıncalı görülmezken kız çocukları ise cinsel organlarını saklamaları gerektiği yönünde uyarılır. Cinsellik erkeklerin güç göstergesi olarak kabul edilir. Kültürel kodlarımız ve yetiştirilme tarzı erkekleri cinsel eylemi başlatması gereken kişi olarak görürken kadın ise erkeğin cinsel isteğine karşılık vermek için görevli kişidir.

Kadınlarla erkeklerdeki cinsel istek farklılığının bir sebebi de hormonal özellikleridir. Erkeklerde testesteron erkeklik hormonu olarak bilinir ve cinsel isteği uyarır. Kadınlarda da testesteron ve yumurtlama döneminde yükselen östrojen hormonu cinsel istekten sorumludur. Erkeklerde salgılan testesteron kadınlara göre çok yüksek olduğu için cinsel istekte daha fazladır.

Kadın ve erkeklerde cinselliğin uyarılma özellikleri de değişiktir. Erkek görsel ve dokunsal uyarılardan etkilenirken kadın ise düşünsel, sözel ve duygusal uyarılara cevap verir. Erkeğin kafasında birçok sorun varken görsel ve dokunsal uyarılar erkekte cinsel uyarıyı tetikler.

Kadın ise kafasında birçok düşünce varsa, duygusal ve sözel uyarı almıyorsa görsel ve dokunsal uyarılar olsa bile cinsel istek duymakta zorlanabilir.

Kadınlardaki cinsel isteksizlik sebeplerinin bazıları şunlardır:

Cinsellik ayıp günah olarak yetiştirilmek

Bakirelik konusunda kaygılanma

İlişki sırasında canının acıyacağı korkusu

Gebe kalma korkusu

Evde ya da iş yerindeki sorunlar

Eş veya partnerle duygusal yada ilişkisel problemlerin olması

Doğum kontrolü için kullanılan hormonlar

Kadının emzirme dönemindeki annelik duyguları, yorgunluk, uykusuzluk

Kadınlarda cinsel isteksizlik nasıl çözülebilir?

Cinsel isteksizlik ilk baştan beri olan bir durum ise çocukların cinsel kimlik oluşumdaki problemler ve cinselliğe bakış açısı başlıca sebeplerden olabilir. İlk başta cinsel isteksizlik yokken sonradan ortaya çıkmışsa çiftlerin ilişkisel problemleri başlıca sebeplerdendir.

Evliliklerde zamanla rutin ve görev haline gelen cinsellik kadında isteksizlik yaratır. Cinsellik istek duymadangörev olarak yaşanırsa acı verebilir ve cinsel istek daha da azalır. Erkeklerde testesteron ve sperm üretimine bağlı rutinde olsa cinsel istek oluşumu daha kolaydır. Kadın ve erkek cinsel problemlerini ve birbirinden isteklerini suçlamadan ifade edebilmelidir.

Erkek kadını cinsel obje gibi görmemeli ona duygusal olarak da sevdiğini göstermelidir. Özellikle iş hayatında ve ev hayatında ki sorunları düşünmeyip cinselliğe ve eşe odaklanmak faydalı olur. Monotonluk erkek ve kadında cinsel isteği azaltabilir.

Eş ile birlikte cinsel uyarıyı artıracak film seyretmek, giyinmek, farklı ortamlarda cinselliği yaşamak, duygusal sözler ve süprizler de cinsel uyarıyı arttırr. Cinsel isteksizlik çözülemediği durumlarda psikolojik destek alınabilir.