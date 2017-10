Kadınlar her ay bu sorunu yaşıyor

PREMENSTRÜEL sendromunu, her ay düzenli adet gören kadınlarda adet öncesi şişkinlik, bulantı, karın ağrısı, sinirlilik, duygu durum değişikliği gibi belirtiler olarak tanımlayan Doç. Dr. Gökalp Öner, genellikle hormonal nedenlere atıfta bulunulsa da, altta yatan fizyolojik bir rahatsızlıktan dolayı da sendromun görülebileceğine işaret etti.

Vücutta seratonin hormonu düzeyi düşüyor

Adet kanamasından önce vücutta seratonin adı verilen mutluluk hormonunun deşarj edildiğini ve bu durumun gerginliğe neden olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp Öner, sendromun fizyolojik sebeplerine dair şu bilgileri verdi:

“Çikolata kistinin varlığı durumunda bu tür ağrılar, sancılar ve gerginlik halleri olabilir. Bazen miyomlar bile ağrı yapabilir ve hatta polikistik over sendromu dediğimiz yumurtlayamama durumunda da kadınlarda stres oluşur. Bir kadının düzenli yumurtlayamaması demek, düzenli adet görememesidir. Bu nedenle her biri iyi tespit edilmeli, farkı ayırt edilmeli ve tanıya yönelik tedavi uygulanmalıdır. Bu nedenle kadınlar önce bir kadın doğum uzmanına muayene olmalıdır.”

Duygu durum bozukluklarına işaret ediyor

Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız da, psikiyatri anabilim dalında Premenstrüel Disforik Sendrom (PMS) olarak tanımlanan hastalığın bir duygu durum bozukluğu olduğunu ifade etti. Fazla sayıda faktörün eşlik ettiği sendromu yaşayanların kendilerine huzursuzluk, kaygı ve içinde hafif sinirlilik ve öfke haliyle başvurduklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, “Diğer psikiyatrik tanılarda olduğu gibi, bunun bir hastalık olarak tanımlanabilmesi için bu durumun, kişinin günlük yaşantısını ve işlevlerini etkilemesi gerekir. Örneğin bir ev kadını için günlük işlerinde aksama, çocuklarının ve kendinin bakımında aksama; çalışan bir kadın için iş hayatı, öğrenci için okul hayatı etkilenmeye başladığı andan itibaren bizim için tedavi edilmesi gereken bir durum haline gelmiştir” dedi.

Seratonin hormonunu yükseltecek aktiviteler tedavi edici

Sendrom yaşayanların, vücutta seratonin hormonu düzeyini artıracak yüzme, yürüyüş gibi sporların yanı sıra, günlük yaşamda yapmaktan hoşlandıkları aktiviteleri yerine getirmesini öneren Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, “İstemesek de yapay bir şekilde şekerleme ve çikolatalar da seratonin düzeyini yükseltiyor. Uyku ve uyanıklık döngüsünün de iyi bir şekilde sağlanması gerekir. Çünkü seratoninle yakından ilişkili olan melatonin dengesinin düzenli olması düzenli uyku alımına bağlıdır” ifadelerini kullandı.