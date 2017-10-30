Kadın hastaya vajinal yolla böbrek nakli yapıldı

SAMSUN'DAKİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üroloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç.Dr. Ender Özden, Prof.Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, Prof.Dr. Şaban Sarıkaya ve Doç.Dr. Handan Çelik’ten oluşan ekip, Türkiye'de ilk olduğu öne sürülen yöntemde karın ön duvarında herhangi bir kesi yapmadan bağışlanan böbreği, 4 yıldır hemodiyaliz tedavisi gören 40 yaşındaki kadın hastaya vajinal yolla yerleştirdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, yapılan operasyonla ilgili bilgi verdi. Prof.Dr. Yakupoğlu, son yıllarda çeşitli hastalıkların cerrahi tedavisinde, minimal invaziv cerrahi teknikler adı verilen yöntemlerle, karın ön duvarında küçük kesilerden (0.5-1 cm) yerleştirilen kamera ve el yardımlı aletlerle yapıldığını söyledi. Prof.Dr. Yakupoğlu, şöyle konuştu:

"Böylelikle hastalar hem daha az ağrı çekmekte, günlük hayatlarına daha kolay dönebilmekte, yara enfeksiyon riski azalmakta ve kozmetik olarak da daha iyi bir görünüme sahip olabilmektedir. Günümüzde böbrek fonksiyonlarının tamamını kaybeden hastalarda böbrek nakli, tercih edilen tedavi yöntemidir. 1954 yılında ilk başarılı böbrek nakli gerçekleştirildiğinden bu yana özellikle böbrek reddini engelleyen immunsupresif ilaçlar alanında yaşanan gelişmeler bu başarıda etkin olmuştur.

Ancak minimal invaziv cerrahi yöntemlerin böbrek naklinde alıcı hastalarda uygulanması, 2009 yılında laparoskopik böbrek nakli ile başlamış, ardından robotik cerrahi yöntemlerle devam etmiştir. Türkiye'de ilk başarılı laparoskopik böbrek naklinin 2015 yılında yine OMÜ Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bugüne kadar Üroloji Anabilim Dalı çatısı altında toplam 14 olguya yüksek başarı oranları ile laparoskopik yöntemle böbrek nakli gerçekleştirilmiştir.

Bu olguların tamamında nakledilecek böbrek, vücut içerisine karın ön duvarında açılan yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki kesiden yerleştirilmiş ve daha sonra bütün işlemler laparoskopik yöntemle gerçekleştirilmiştir. 15'inci olgumuzda ise karın ön duvarında herhangi bir kesi yapılmadan, böbrek hastanın karın içerisine vajinal yoldan (doğum kanalından) yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında böbrek hemen fonksiyon görmeye başlamış ve hasta sorunsuz bir yatış dönemini takiben taburculuk için hazır hale gelmiştir."

Ameliyatı yapan ekibin başındaki Doç.Dr. Ender Özden ise, böbrek nakli alıcılarında sık görülen yara yeri sorunlarını önlemek için uygun bir yöntem olmakla beraber laparoskopik böbrek nakillerinin; hem laparoskopik cerrahide hem de böbrek nakli cerrahisinde çok deneyimli ekiplerce gerçekleştirilebileceğini belirtti.