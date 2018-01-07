BU Yazıyı Okuduktan Sonra Kabak Çekirdeğinden Vazgeçemeyeceksiniz!

Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası

1. Kabak çekirdeği magnezyum deposudur. En önemli yaşamsal minerallerden biri olan magnezyum, vücudun düzgün çalışması için gereken

300’den fazla farklı biyokimyasal reaksiyonun oluşumundan sorumludur. Yarım su bardağı kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacınızın %92’ini

karşılar.



2. Kabak çekirdeği bir nevi doğal viagradır

Testesteron seviyesini arttırır. Erkeklerin cinsel sağlığında mucizeler yaratır. İçerisinde bulunan B, C,

D, E ve K vitaminlerinin libido üzerinde büyük rolü vardır. Buna ek olarak da kabak çekirdeği çinko doludur, bu da yüksek testesteron seviyelerini

arkasındaki güçtür.

ekirdeği modunuzu değiştirir ve ani sıcak basmalarını azaltır. İçerdiği triptofan (beynin serotonin üretmesine yarayan bir aminoasit)

sayesinde ruh halinizi iyileştirir. Vücut ısısını dengeleyerek magnezyum eksikliğinden kaynaklanan sıcak basmalarını da azaltır.

4. Kabak çekirdeği kanserle mücadelede yardımcı olur. Kabak çekirdeği “cucurbitacins” olarak bilinen bileşikler içerir. Yapılan yeni bir çalışma, bu

bileşiklerin kanser tedavisine iyi geldiğini hatta bazı tür kanser hücrelerini yok ettiğini ortaya çıkarmış.

5. Kabak çekirdeği uykusuzluğa iyi gelir. Yukarıda bahsettiğimiz triptofan aminoasidi hem serotonin hem de melatonin üretimini arttırır. Melatonin

uyuma/uyanma döngüsünden sorumlu hormondur. Kabak çekirdeği tüketmek daha kolay uyumanızı sağlar.

Bir daha ki sefere çekirdeğimi alayım da televizyon karşısına geçeyim dediğinizde hangi çekirdeği tercih etmeniz gerektiğini artık biliyorsunuz