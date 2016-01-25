İyi diş bakımı para kaybını önler

SAĞLIKLI diş ve diş etlerine sahip olmak için, onlara iyi bakmanız gerekir. Biz diş hekimleri olarak; dişlerin çevresinden, diş ve diş eti arasından bakteri plağının uzaklaştırılması için günlük diş fırçalama ve diş ipi kullanımını öneririz. Diş ipi kullanmadan, sadece diş fırçalanarak yapılan ağız bakımında plağın yüzde 35’i temizlenmemektedir. Uzaklaştırılmamış dental plak; çürük ve diş eti hastalıklarına sebep olan bakterileri içerir.

BOL BOL SU İÇİN



Yenilen şeker miktarının azaltılması dişlerin korunması açısından önemli bir konudur diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Özellikle şeker, tatlı, asitli içecekler ve meyve sularını tüketiyorsanız; hemen ardından dişler fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalıdır. Atıştırmalık olarak meyve tüketilmesi ve içecek olarak su içilmesinin yapılacak en doğru davranışlar olduğu unutulmamalıdır.”

DİŞ TAŞLARINIZI TEMİZLETİN



Diş Hekimi Pertev Kökdemir; “Diş bakımı, düzenli diş hekimi kontrolleri ve profesyonel diş temizliği yapılmasını da içerir. Ağız muayenesi; erken diş çürüğü belirtileri, dişeti hastalıkları ve başka bir problem olup olmadığının tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir. Diş temizliği ayrıca dişeti hastalıklarına sebep olan tartarın (diş taşı) uzaklaştırılmasını sağlar. Tartar, diş fırçalayarak ve diş ipi kullanımı ile temizlenemeyecek kadar serttir. Ancak diş hekimi tarafından temizlenebilir” diyerek düzenli diş hekimi kontrollerinin önemine değindi.

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