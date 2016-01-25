İyi diş bakımı para kaybını önler

25 Ocak 2016 Pazartesi 09:24
SAĞLIKLI diş ve diş etlerine sahip olmak için, onlara iyi bakmanız gerekir. Biz diş hekimleri olarak; dişlerin çevresinden, diş ve diş eti arasından bakteri plağının uzaklaştırılması için günlük diş fırçalama ve diş ipi kullanımını öneririz. Diş ipi kullanmadan, sadece diş fırçalanarak yapılan ağız bakımında plağın yüzde 35’i temizlenmemektedir. Uzaklaştırılmamış dental plak; çürük ve diş eti hastalıklarına sebep olan bakterileri içerir.
BOL BOL SU İÇİN
Yenilen şeker miktarının azaltılması dişlerin korunması açısından önemli bir konudur diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Özellikle şeker, tatlı, asitli içecekler ve meyve sularını tüketiyorsanız; hemen ardından dişler fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalıdır. Atıştırmalık olarak meyve tüketilmesi ve içecek olarak su içilmesinin yapılacak en doğru davranışlar olduğu unutulmamalıdır.”
DİŞ TAŞLARINIZI TEMİZLETİN
Diş Hekimi Pertev Kökdemir; “Diş bakımı, düzenli diş hekimi kontrolleri ve profesyonel diş temizliği yapılmasını da içerir. Ağız muayenesi; erken diş çürüğü belirtileri, dişeti hastalıkları ve başka bir problem olup olmadığının tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir. Diş temizliği ayrıca dişeti hastalıklarına sebep olan tartarın (diş taşı) uzaklaştırılmasını sağlar. Tartar, diş fırçalayarak ve diş ipi kullanımı ile temizlenemeyecek kadar serttir. Ancak diş hekimi tarafından temizlenebilir” diyerek düzenli diş hekimi kontrollerinin önemine değindi.
MASRAFLAR NASIL 10 KATI KADAR AZALIR?
Düzenli yapılan koruyucu diş bakımı, tedavi masraflarını 10 katı kadar azaltabilir diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu da demektir ki, eğer diş bakımına ve kontrollere erken yaşta başlanırsa, diş problemleri önemli derecede azalır. Hatta dişler hiç çürümeyebilir. Ayrıca dolgu yapılması gereken küçük çürükler; kanal tedavisi ya da kuron protezlerinden daha az masrafa neden olur. Çoğu diş tedavisinin (dolgu, kuron, total protezler) ömürlük olmadığı bilinmelidir. Birkaç yılda bir tekrarlanması gerekebilir. Eğer eksik diş varsa en iyi tedavi şekli dental implantlardır. Bu implantlar yaşam kalitesi için çok iyidir ancak çok da pahalıdır” dedi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52