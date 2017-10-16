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İşte seks bağımlılığının nedeni
İşte seks bağımlılığının nedeni
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İşte seks bağımlılığının nedeni

Avustralya ve Kanadalı bilim insanları hiperseksüalite ve seks bağımlılığının nedeni belli oldu

İşte seks bağımlılığının nedeni

Avustralya ve Kanadalı bilim insanları hiperseksüalite ve seks bağımlılığının nedeni belli oldu

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:36
İşte seks bağımlılığının nedeni
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AVUSTURALYA ve Kanadalı bilim insanları hiperseksüalite ve seks bağımlılığı olarak anılan, kişide sürekli seks yapma isteğinin olması durumu kişinin cinsel davranışlarını kontrol edememesine yönelik psikolojik rahatsızlığın nedenini açıkladı.
 
Avustralya ve Kanadalı bilim insanları, hiperseksüalite ve seks bağımlılığı olarak anılan rahatsızlığın nedenlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.Sonuçları Sexual Behaviour Archives (Cinsel Davranış Arşivleri) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları incelemeleri sonucunda ‘hiperseksüel döngü' isimli bir kavram geliştirdi.
 
Bu döngüde cinsel arzu, sürekli aktif davranış, doygunluk ve cinsel yorgunluk dönemi gibi aşamalar yer alıyor.Cinsel yorgunluk dönemine gelindiğinde hasta vücudunu dinlendirmeye alıyor. Bir süre sonra hastanın yeniden ‘uyanması' ile de döngü tekrarlanıyor. Bunun nedenlerinden biri olaraksa bellek bozuklukları olarak tanımlanan kognitif yetersizlik gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKanadaHiperseksüaliteSeks Bağımlılığı
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