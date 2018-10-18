İşte sağlığın sırları

DR. Hasan Basri Savaş, verdiği konferansta, öğrencilere sağlıklı bir yaşam sürmeleri için dikkat etmeleri gereken hususları anlatırken; yapmış olduğu bilimsel araştırmaları, güncel bilgiler doğrultusunda öğrencilere aktardı. Savaş ”Paketli, işlenmiş, katkılı, doğal olmayan gıdalardan, büyük porsiyonlardan, sık yemekten ve hareketsiz yaşamdan uzak durmalıyız. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması ile birlikte hareketin azalması, yüksek kalorili işlenmiş gıdalar sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Kendinize yeni bir beslenme alışkanlığı kazandırın” dedi. Okul müdürü Nuri Çakan katkılarından dolayı Dr. Savaş'a teşekkür etti. Çakan, "Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak, Savaş Bey adına Şanlıurfa-Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’ne bir fidan diktik" dedi.

