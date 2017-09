İşte organ naklinde suistimali önlemenin yolu!

İSPANYA'NIN Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Organ Nakli Kongresi'ne (European Society for Organ Transplantation ESOT) katılan Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar, kongrede tüm dünyadan bu alandaki önemli profesyonellerin bir araya geldiğini ve organ nakline ilişkin her konunun ele alındığını söyledi.



AVRUPA'DA GÜNDE 18 KİŞİ ORGAN BEKLERKEN YAŞAMINI YİTİRİYOR



Dünyada yılda 100 binin üzerinde nakil gerçekleştirildiğini dile getiren Bozoklar, "Ancak bekleme listeleri de o kadar artıyor. Bugün Avrupa'da her gün yaklaşık 18 kişi organ beklerken yaşamını yitiriyor, 12-13 kişi de ABD'de hayatını kaybediyor. Türkiye'de tam bir istatistik yok. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun organ olmadığında hastalar kaybediliyor" diye konuştu.



"HER ÜLKE KAYIT TUTMALI VE DÜNYA İLE PAYLAŞMALI"



Kongrede canlı vericili donörlerin önemine dikkat çekildiğini ve organ kaçakçılığının önlenebilmesi için daha fazla neler yapılabileceğinin ele alındığını aktaran Bozoklar, tüm dünyada canlı vericiden yapılan nakillerin doğru temellere oturtulması gerektiğine işaret etti.



Bozoklar, bunun için transplantasyon sürecinde her şeyin mutlaka kayıt altına alınması gerektiği görüşünü dile getirerek, şöyle konuştu:



"Kongrede, bu konuda her ülkenin kayıt tutması ve verileri tüm dünya ile paylaşması gerektiği tartışılarak, bu şekilde suistimallerin önüne geçilebileceği belirtildi. Çünkü dünya genelinde ölülerden temin edilen organların sayıca yetersiz olması nedeniyle canlı vericili nakillerin giderek artacağı açık şekilde görülüyor. Bu durumda kongrede de insan suistimali ve usulsüz organ nakillerinin önüne geçebilmek için bir dizi önlemler almak gerektiği ifade edildi. Bunun için işlemlerin hukuki temellere dayandırılması ve tüm ameliyatların kayıt altına alınması gerektiği aktarıldı. Bunun hayata geçirilmesi halinde, tüm ülkelerde transplantasyon aktivitesi kayıt altına alınacak ve kayıtlar ülkeler genelinde paylaşılacak. Böylece, şeffaflık da elde edilmiş olacak."



TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?



Bozoklar, her ülkenin kayıtları tutma konusunda hassasiyet göstermesi halinde denetlenebilirliğin de artacağını vurgulayarak, "Bu, suistimalleri en aza indirmenin tek yolu" dedi.



Türkiye'de de nakillerin kayıt altına alındığını dile getiren Bozoklar, Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda kayıt sistemine sahip olduğunu sözlerine ekledi.