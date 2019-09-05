banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

İşte mantarın mucizevi faydası

Mantar yemenin prostat kanseri riskini azaltabileceği bildirildi

SAĞLIK 05.09.2019, 18:04 05.09.2019, 18:23
İşte mantarın mucizevi faydası
banner404

HAFTADA üç kez mantar yemek prostat kanseri riskini azaltıyor  olabilir. "Newsweek"in haberine göre, araştırmacılar, haftada en az 3 kez mantar  yemenin, erkeklerde prostat kanseri görülme riskini düşürebileceğini tespit etti. Japonya'da yapılan bir araştırmada, yaşları 40 ila 79 olan 36 bin 499  erkek 13 yıl boyunca gözlemlendi. Katılımcılara, beslenme alışkanlıkları dahil yaşam tarzlarıyla ilgili  sorular yöneltildi.

Çalışma, mantarı haftada en az üç kez tüketenlerin prostat kanserine  yakalanma riskinin, haftada bir kez tüketenlerden yüzde 17 daha az olduğunu  ortaya koydu. Bu oranın, mantarı haftada iki kez yiyenlerde ise yüzde 8 daha az  olduğu tespit edildi. Aradaki bağlantının 50 ve üzeri yaşlardaki erkeklerde daha belirgin  olduğu gözlendi. Çalışma, "International Journal of Cancer" dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, mantar tüketimiyle prostat kanseri arasındaki bu  ilişkinin, bazı mantar türlerinin antioksidan özelliğinden kaynaklanıyor  olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.
 

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
İmsak 05:01
Güneş 06:24
Öğle 13:01
İkindi 16:38
Akşam 19:29
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545