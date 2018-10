İşte cinsel detoks mucizesi!

SON zamanlarda sıkça karşılaştığımız cinsel detoks kavramı, çok konuşulan konular arasına girdi. ‘Cinsel detoks’ kavramı, aslında Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) kapsamında bulunan uzmanların ortaya attığı bir kavram. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistlerine göre, olumsuz düşünceleri cinsel hayatın tamamen dışında bırakarak “cinsel detoks” yapmak mümkün...

Yani, cinselliğinizi ve performansınızı etkileyen olumsuz yönde ne varsa, bu detoks ile bunlardan uzaklaşıyorsunuz. Bu sayede daha sağlıklı ve kaliteli bir seks yaşantısına sahip olmanız beklenmektedir.

CİNSEL DETOKS NEDİR?

Vücudun ürettiği ya da dışarıdan aldığı toksinlerin, yani zehirlerin dışarı atılması demek olan detoksa cinsel hayat açısından gerek olduğunu vurgulayan CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe “Tıpkı vücuttaki toksinlerin dışarı atılamamasının zamanla birçok fiziksel soruna yol açması gibi, zihinde biriken toksinler olan olumsuz düşünceler de zamanla birçok ruhsal ve cinsel soruna neden olur. Olumsuz düşünceler girdikleri her yeri kemirip bitiren kurtlar gibidir. Cinsel hayat da olumsuz düşüncelerin doğrudan etkisi altındadır. Bu nedenle de çoğu çiftin yaşadığı cinsel sorunların büyük çoğunluğunun kaynağında olumsuz düşünceler yatar” dedi. Cinsel sorunlardan kurtulmak ve mutlu bir cinsel hayata kavuşmak için “cinsel detoks” yapılması gerektiğini vurgulayan Keçe, “Her olumsuz düşünce bir yerlerde bir şeyleri bozar ve sanılanın aksine olumsuz düşünceler cinsel hayatı da etkiler. Performans kaygısı, partneri tatmin etme zorunluluğu hissetme, kendi bedeniyle barışık olmama, cinselliği pis, günah, ayıp, yasak, suç gibi görme ve cinsel tabuları yıkamama gibi pek çok olumsuz düşüncenin zihinden atılarak etkisiz hale getirilmesi cinsel detokstur” ifadelerine yer verdi.

İşte cinsel hayatınızdaki olumsuzları ortadan kaldırabilecek bazı yöntemler

Savaşma Seviş Metodu

Kişilerin beyninde her zaman için bir durumun hem olumlu hem olumsuz yanları bulunur. Fakat kimi zaman endişeler ve önyargılarla beraber bu durum olumsuz tarafın daha ağır basmasına neden olabiliyor. Bu yüzden partneriniz ve sizin ona yetip yetemeyeceğiniz gibi konular hakkında savaşmayı bırakın! Kendinizi bu işin doğasına ve partnerinizin kollarına bırakın. Bu gibi düşüncelerle kavga etmeyi bıraktığınız an, sizin için sevişmek kavramının ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Anı Yaşa!

Ne gelecek hakkındaki düşünceleriniz ve belirsizlik korkunuz; ne de geçmişe dair olan pişmanlık ya da hayıflanmalarınız şu anınıza etki etmeyecektir. Bu yüzden şimdiye bakıp buna konsantre olmak günlük yaşantınıza nasıl olumlu etki edecekse daha fazlasını cinselliğinizde de sağlayacaktır. An’ı yaşayarak yaşamış olduğunuz birliktelikten çok daha fazla haz alabilir, partnerinizi de aynı oranda mutlu edebilirsiniz.

Beğenilme Arzusunu Bir Kenara Bırakın!

Bazen insanlar, sevdikleri insanlarla dahi birlikte olsalar kendi düşüncelerini önde tutabilirler. Bunu seks konusunda da görebiliriz. Karşı tarafın sizi beğenmesi için rol yapma, ya da sizin narsist düşünceleriniz sebebiyle eleştiri kabul edememeniz, mükemmeliyetçi olma arzunu gibi birçok şey performansınızı olumsuz etkileyecektir. Bunları bir kenara bırakmanız, aşk ve tutku ile hareket etmeniz çift taraflı bir fayda sağlayacak.

Olumsuz Düşünceleri Yok Etmelisiniz

Kendiniz hakkında ya da birlikteliğinizle ilgili ayrıntılar hakkında olumsuz düşünmeyi bir kenara bırakmalısınız. Fiziğiniz ile ilgili kaygılarınız, ‘acaba partnerim beni çekici bulur mu’ gibi düşünceleriniz; aynı şekilde ‘cinsel performansımı beğenecek mi?’ gibi fikirleriniz sizi sadece aşağı çekmeye yarayacaktır. Daha sağlıklı bir seks için daha sağlıklı bir düşünce yapısında olmanız lazım. Bunu da kafanızdaki olumsuzlukları yok etmeye başlayarak yapabilirsiniz. Sizi geri plana itecek her şey için aklınızda olumlu bir yedek cevap ve çözüm yolu bulundurun. Olumsuz düşünceler aklınızı kurcaladığında bunu ön plana getirin.

Zamansız Olun

Her şeyi, kılıfına göre uydurmak, fantezilerden uzak olmak cinsellik açısından aslında çok da yararlı ayrıntılar değildir. Cinsel detoksun gereklerinden biri, olumsuzluklardan uzaklaşmak olduğu gibi aynı zamanda yeni bir soluk da kazandırmaktır. Bu yüzden, zamansız yapılan seksler ve planlanmamış cinsel fanteziler seks hayatınızı ve ilişkinizi daha farklı bir noktaya taşıyacaktır.

Cinsel Terapistlerin Kitaplarını Okuyun

Birçok cinsel eğitimle ilgilenen ve cinsellik konusunda uzman olan terapist, çiftler arasında bazı zamanlarda cinsel detoks yapılmasının taraftarıdır. Bununla ilgili birçok kuram ve test bulunmaktadır. İnternet üzerinden yapacağınız ufak bir araştırma sizi eşsiz kaynaklara yönlendirecektir. Bu terapistlerin kitaplarını alıp kendiniz için bir rehber edinebilirsiniz. Aynı zamanda makale ve bu alandaki kuramlarına da göz atabilirsiniz.