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iPhone 8 bu otomabillerde çalışacak!
iPhone 8 bu otomabillerde çalışacak!
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iPhone 8 bu otomabillerde çalışacak!

Apple yeni iPhone modellerine wireless (kablosuz) şarj desteği sunan otomobillerin tam listesini yayınladı

iPhone 8 bu otomabillerde çalışacak!

Apple yeni iPhone modellerine wireless (kablosuz) şarj desteği sunan otomobillerin tam listesini yayınladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:08
iPhone 8 bu otomabillerde çalışacak!
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AÇIKLAMADA iPhone X'in bu modellerle uyumlu olup olmadığına dair bir detay paylaşılmadı. Ancak söz konusu otomobillerin iPhone X'i de desteklemesi bekleniyor. İşte yeni iPhone modellerine wireless şarj desteği sunan otomobillerin tam listesi.
 
Audi 
 
BMW 
 
Chrysler 
 
Ford 
 
Honda 
 
Mercedes-Benz 
 
PSA 
 
Toyota 
 
Volkswagen 
 
Volvo 

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AppleWirelessıphone
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