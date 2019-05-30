'İnternette duyulan ilaçlara itibar etmeyin'

MEDİCAL Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Evren Toprak, sigara ve tütün kullanımının dünyanın en büyük sağlık problemleri arasında yer aldığını söyledi. Bu sağlık probleminin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Toprak, sigara kullanımının sadece akciğerlerde değil, tüm organlarda ciddi problemlere yol açabileceğini anlattı. Sigara kullanımının çok küçük yaşlara kadar düştüğünü belirten Uzm. Dr. Evren Toprak, bu durumun elektronik sigara kullanımının yaygınlaşmasından kaynaklandığını söyledi. Sigarayı bırakmanın sağlık açısından çok önemli olduğunu anlatan Uzm. Dr. Toprak, internette satılan ilaçlarla itibar etmemeleri ve bir uzmandan yardım alarak sigarayı bırakmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.



SİGARA KULLANIMI CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR



Uzm. Dr. Evren Toprak, sigara kullanımının ciddi sağlık problemlerine yol açtığını vurguladı. Sadece akciğer değil diğer organların fonksiyonlarına da olumsuz etkiler yarattığını anlatan Uzm. Dr. Toprak, “Sigara kullanımı en çok akciğerler, solunum yolları ve kalp damar sağlığını etkileyip kronik rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle koah, akciğer kanseri, kalp krizlerine yol açıyor. Sigara kullanımı ve buna bağlı gelişen hastalıklar önlenebilir durumlardır. Bunun için yapılması gereken tek şey sigaradan uzaklaşmak. Özellikle gençleri düşünecek olursak ileriki dönemde oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için sigaraya başlamamalarını öneriyoruz" dedi.



SİGARA KULLANIMINA KÜÇÜK YAŞTA BAŞLANIYOR



Elektronik sigara kullanımının yaygınlaşmasıyla küçük yaşlarda sigara kullanımına başlandığını belirten Uzm. Dr. Toprak, “10'lu yaşlarda çocuklar sigaraya başlamaktadır. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Solunum ve Göğüs Hastalıkları Derneği'nin elektronik sigara kullanımıyla ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Şu anda Türkiye'de yoğun bir şekilde sigarasız ortamlar ve sigarayı bırakma konularında çalışmalar yürütülmektedir" diye konuştu.



Sigarayı bırakmayı isteyen kişinin ilk olarak düşüncesinde sigarayı bırakmayı kabullenmesi gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Evren Toprak, sigarayı bırakmak için birçok yöntem olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Toprak, “İlk önce kişinin kendi kendine sigarayı bırakmasını öneriyorum. Bunun için yılmadan defalarca denemesi gerekebilir. Eğer sigarayı kesin olarak bırakamıyorsa o zaman profesyonel yardım alması gerekir. Bunun için göğüs hastalıkları kliniklerine ve ya sigara bırakma polikliniklerine başvurabilirler. Sigarayı bırakmak isteyen kişilerle konuşarak, sigarayı bırakmak için kullanılan çeşitli yöntemlerle yardımcı olabiliyoruz" dedi.



'MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN'



Sigara bırakacaklarda önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Evren Toprak, “Nikotin tedavisi için nikotin bantları, nikotin sakızları mevcut. Fakat bunların tedavi edici ve sigarayı bırakma etkinliği biraz düşüktür. Biz daha çok piyasada bulunan 2 ilacı öneriyoruz. Bunun haricinde kullanılan yöntemlerin hepsi etkinliği kanıtlanmamış güvenilir olmayan yöntemlerdir. Bu tür ürünlere insanlar ulaşmaya çalışırken mutlaka doktoruna başvurarak önerilen ilaç veya yöntemi uygulaması önemlidir. Sokaktan, internetten duyulan ilaçlara itibar etmemelerini öneriyoruz. Çünkü bu tür ilaçların kullanımı böbrek, karaciğer fonksiyon bozukluklarına yol açabilir ve özellikle kalp damar sağlığını etkiler. Elektronik sigara, nikotin sigarası gibi kullanılan araçları ve dozunu çok iyi bilmediğimiz ilaç yöntemlerini önermiyoruz" diye konuştu.