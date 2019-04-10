İnternet diyetlerinin sonu hüsran oluyor

YAZ mevsiminin yaklaştığı dönemlerde insanların diyet yapma arzusu da artış gösteriyor. Özellikle bu dönemlerde yeni diyet tipleri ortaya çıkarken, insanlar kilo verebilmek için bu tip diyetlere yönelebiliyor. Ancak uzmanlar, bilinçsizce yapılan bu diyetlerin sağlık sorunlarını da beraberinde getirebileceği yönünde uyarıda bulunuyor.



Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğbanur Şaşmaz, kilo vermek için en önemli unsurlardan birinin vücudu şaşırtmak ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek olduğunu söyledi. Son zamanlarda ketojenik diyetlerin moda olduğunu belirten Şaşmaz, "Bu tip diyetler ilk başlarda kilo verdirebiliyor ama ileriki zamanlarda sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor ve tıkanma yaşanıyor. Tekrar kilo verilmesi için kontrollü bir uzman eşliğinde devam edilmesi daha doğru. Bilinçsizce ve evde kendi kendine yapılmamalı. Sadece proteinle veya sadece sebze ile zayıflama olamaz. Tek tip bir beslenme düzeni işe yaramaz. Bu vücudu tıkar, metabolizmayı yavaşlatır ve kilo vermeyi zorlaştırır. Vücudu şaşırtmak ve bir süre sonra yeni beslenme tipine geçmek gerekiyor." dedi.



VÜCUDUN DÜZENİNİ BOZARAK KİLO VERİLİR

İki ay içerisinde sağlıklı bir insanın 10 kilo verebileceğine işaret eden Şaşmaz, şunları söyledi: "Bunun için hayatımıza 2-3 gün spor sokmalıyız. Spor dolaşımı hızlandırıp kilo vermeye ve sıkılaşmaya yardımcı olur. Çok ağır spor yapmaya da gerek yok. 30 dakikayı geçecek şekilde hafif tempolu yürüyüşler yeterli olacaktır. Ayrıca kişinin klasik beslenme tipini değiştirmesi ve vücudunun düzenini bozması gerekiyor. Yediğimiz meyveleri bile değiştirerek kilo verebiliriz. Örneğin kahvaltınızı yulafla yapıp kilo veremiyorsanız bunu zeytin peynire döndürün. Sürekli protein ağırlıklı besleniyorsanız biraz sebze yemeye başlayın. Her öğün aynı yiyecekleri tüketmeyin. Bu sayede metabolizma hızlanabilir. Bize hem 2 ay boyunca uygulayabileceğimiz hem de aç kalmayacağımız diyetler gerekiyor ki bu sürede 10 kilo verebilelim. Bu sürede porsiyonların küçültülmesi de büyük önem taşıyor."



Ara öğün konusunun kişiden kişiye göre değiştiğini belirten Şaşmaz, bunu gün içinde kaçamak yapanlar için önerdiklerini belirtti.



İNTERNET DİYETLERİNİN SONU HÜSRAN OLUYOR

İnsanların son dönemde internette çıkan diyetlere, popüler ürünlere ve zayıflama çayları gibi ürünlere fazla yöneldiğini belirten Şaşmaz, "Ama bunlar hep hüsranla sonuçlanıyor. Bilinçsiz yapılan diyetler insanı diyetten soğutuyor. Kısa vadede işe yarasa bile uzun vadede yapılamıyor ve verilen kilonun çok daha fazlası geri alınıyor. Kendimize olan inancımız da bu diyetler yüzünden yıkılıyor. İnternette çok bilgi kirliliği var ve insanları yanlış tercihlere götürüyor. İnternet diyetlerine itibar etmeyin. Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek çok önemli." dedi.