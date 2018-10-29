'İnme' en büyük ölüm ve özürlülük nedeni

NÖROLOJİ uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Sarıönder Gencer, '29 Ekim Dünya İnme Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl dünyada 15 milyon kişinin inme geçirdiğini, 6 milyon kişinin aynı sebeple yaşamını yitirdiğini kaydetti. İnmeye bağlı ölümlerin dünya genelinde AIDS, tüberküloz ve sıtma kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Gencer, beyin krizinin, beynin kanlanma yetersizliğiyle geri dönülmez hasar görmesine sebep olan acil bir durum olduğunu söyledi.

Hastaların, ilk 6 saat içinde yapılan damar açıcı girişimler sayesinde hastalığın etkilerine daha az maruz kaldığını, ölüm oranlarının azaldığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Elif Sarıönder Gencer, hastalık sonrası yaşam kalitelerinin de daha yüksek olduğunu ifade etti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2016 yılından bu yana 'İnme Ünitesi' bulunduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Gencer, şöyle dedi:

"Deneyimli inme ekibimiz 7/24 aktif şekilde Antalya ve ilçelerine hizmet vermekte. İnme en büyük ölüm ve özürlülük nedenidir. Öncelikle inmeye neden olan şeylerden hastaları korumak çok önemli. Obezite, sigara içimi, hareketsiz yaşam çok etkili. Sigara önlenebilirse inme de önlenebilir. İnme, sol kol ve bacakta ya da sağ kol ile bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, bilinç bozulması gibi belirtiler olur. Erken müdahale hastaları ölümden ve özürlülükten korur. Hastaların yarısı erken müdahale ile hayata bağlanabilir."

Hastaların yaptığı en büyük hatanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak yerine kendi imkanları ile hastaneye ulaşmaya çalışmak olduğunu kaydeden r. Öğr. Üyesi Elif Sarıönder Gencer, "İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelerle 2,5 yıldır inme şüphesi olan hastalar, zaman kaybedilmeden, aktif tek inme merkezi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine transfer edildi. Burada zamanında müdahale çok önemli. Kaybedilen her dakikada milyonlarca beyin hücresi ölmekte. Bu da ölümler ve kalıcı sakatlıklara neden olmakta" diye konuştu.