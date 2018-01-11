İnci gibi dişler için 9 yöntem

SİZE hiçbir zarar vermeyecek, evde yapabileceğiniz çeşitli prosedürler bulduk. Elbette, bu çözümler diş hekimine düzenli ziyaretlerin yerini tutmaz. Ancak bu tavsiyeyi düzenli olarak uygularsanız, dişlerinizin birkaç ton hafifleteceğini göreceksiniz; diş etleriniz daha sağlıklı hale gelecektir.

1- Kendiniz yapabileceğiniz beyazlatıcı diş macunu

Zerdeçal 1 tatlı kaşığı aynı miktarda açık hindistancevizi yağı ve 2-3 damla nane yağı ile karıştırın. Bu karışımı normal diş macunu gibi uygulayın – emaye bakımını yapar, dişlerinizi beyazlatır ve nefesinizi tazeler. Ayrıntılı talimatları buradan görebilirsiniz.

2- Çay ağacı yağı

Eğer yarım bardak suya 5 damla% 100 çay ağacı yağı seyreltirseniz ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra her gün ağzınızı bununlar çalkalarsanız, sonuçları sadece birkaç hafta göreceksiniz. Etkiyi daha çarpıcı yapmak için, dişlerinizi haftada bir veya iki kez bir damla yağ ile temizleyin.

3- Çilekli hamur

Taze bir çilek alın ve bir kaşıkla ezin. Bulabileceğiniz en güzel deniz tuzu ile karıştırın (bir kahve öğütücüde öğütmeyi deneyin), elde edilen macunu bir diş fırçasına koyun ve hafifçe dişlerinize bir kaç dakika masaj yapın. Daha sonra ağzınızı iyice yıkayın. Emayenizi korumak için bunu her 2 haftada bir defadan fazla yapın.

4- Hindistancevizi yağı

Fırçalamadan önce dişlerinize biraz yağ sürün, 15-20 dakika bekletin, ardından diş macunu ile iyice fırçalayın.

Haftada 2 veya 3 defa tekrarlayın.

5- Görüntüdeki markadan maske

Ekşi krema dokusu elde etmek için kömürü su ile karıştırın, sonra dişinize dikkatlice uygulayın. 2 dakika bekletin ve ağzınızı iyice yıkayın. Bundan sonra dişlerinizi fırçalayın. Haftada bir veya iki kez tekrarlayın.

6- Muz kabuğu

Muz kabuğu, diş plakasını çözen ve dişlerinizin mükemmel renginin korunmasına yardımcı olan maddeleri içerir. Kabuğun içini her iki yandan da dişlerinize sürtürün ve 5-7 dakika bekleyin. Sonra dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı durulayın. İstediğiniz sıklıkta tekrarlayabilirsiniz.

7- Limonlu gargara

Bu ‘kendin hazırla’ gargarası, dişlerinizi yavaş yavaş beyazlatmanıza ve nefesinizi taze tutmanıza yardımcı olacaktır. 3 parça limon suyu ve 1 parça ince tuz alın, birlikte karıştırın ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı iyice yıkayın. Bu yöntemi haftada 2 veya 3 defa kullanın.

Uyarı: Ağızda iltihaplanma varsa bu gargara kullanmayın.

8- Fesleğen yaprakları

Taze bir fesleğen yaprağını ezerek püre yapın ve dişinizi beyazlatmak ve daha sağlıklı kılmak için sıradan diş macunu yerine düzenli olarak kullanın. Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalamadan önce 5-10 dakika da uygulayabilirsiniz.

9- Aloa vera

En güzel gülüşü elde etmek için ise taze aloe vera suyu kullanın veya bu bitkiden yapılmış bir miktar doğal jel satın alın. Bir kısmını dişlerinize sürtün, diş fırçasıyla masaj yapın ve iyice yıkayın. Her fırçalamadan sonra bunu yapabilirsiniz ve birkaç hafta sonra gülümsemeniz parlak ve pırıl pırıl beyaz olacaktır.