İmplant sonrası nelere dikkat edilmeli!

DİŞ Hekimi Dr. Umut Şimşek, İmplant yapıldıktan sonra hastaların dikkat etmesi gereken belli kurallar olduğunu ifade ederek, “Bunlardan ilki anestezinin etkisinin geçme süresidir. Bu iki saatlik süreden sonra hastalar yemeklerini rahatlıkla yiyebilir. Ancak bir hafta kadar çok sert gıdalar tüketmemeleri gerekmektedir. Çünkü orada cerrahi olarak bir yara bölgesi ve dikişler var dikişlerin yerinden oynamaması gerekiyor. O bölgenin tranvatize olmaması için, sert gıdalar tarafından tahriş olmaması için bir hafta kadar yumuşak diyet uygulamasına geçmelerini istiyoruz. İlk gün çok sıcak yiyeceklerin tüketilmemesine özen göstermelerini istiyoruz” dedi.

İşlem sonra verilen bazı ilaçların olduğunu belirten Dr. Şimşek “Bunlar gargaralar, ağrı kesiciler ve antibiyotikler. Bunları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz hastaların. Ne kadar steril çalışsak da ağızda bazı bakteriler var. Bu bakterilerin implant bölgesine gelerek, gelecekte hastalık yapmaları ve bunun sonucunda implant kaybı yaşamamaları için riski minimalize etmeleri için antibiyotikleri kullanmalarını istiyoruz. Ağrı durumlarında ise ağrı kesicileri kullanımlarını öneriyoruz. Yani hastaların hem diyet olarak hem de kendilerine verilen ilaçları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.