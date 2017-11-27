'İlaç krizini bitirelim'

TÜRKER Babalık’tan görevi teslim alan çiçeği burnunda temsilci Okan Yılmaz, ziyarette birlik mesajı verdi. Yılmaz, "Alanya’da yaşayan hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti için hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yazan da Yılmaz ve yönetimine, yeni görevlerinde başarı dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazan, "Yaşanan ilaç ve reçete gruplarındaki sıkıntıları ortadan kaldırmak ve yaşanan etik bozulmaları engellemek adına her türlü birlik ve beraberliğe varız. Tek amacımız hastalarımızın ilçemizde kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak" diye konuştu.