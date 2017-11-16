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İlaç almayı unutmak tarih oluyor!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, insan vücudunda dijital olarak takip edilebilen bir ilaca onay verdi. Yeni teknolojiyle ilaç almayı unutmak tarih olacak

İlaç almayı unutmak tarih oluyor!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, insan vücudunda dijital olarak takip edilebilen bir ilaca onay verdi. Yeni teknolojiyle ilaç almayı unutmak tarih olacak

16 Kasım 2017 Perşembe 14:34
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
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BİLGİSAYAR çipleri artık ilaçların da içine girdi.
 
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, insan vücudunda dijital olarak izi sürülebilen ilaca onay verdi.
 
Amerikalı yetkililer, çipli ilacın şizofreni ve bipolar bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılacağını duyurdu. Bu hastaların ilaçlarını almaması kötü sonuçlar doğurabiliyor.
İlaç hasta tarafından yutulduktan sonra, mide asidi ile temasa geçtiğinde özel çip devreye giriyor.
 
Sensörler, vücuda yapıştırılan bir banda sinyal veriyor.
 
İlacın sindirildiği bilgisi, hastanın cep telefonundaki uygulamaya ulaşıyor. Bu bilgi internet üzerinden, hastanın doktoru ve yakınları tarafından da görülebiliyor.
 
Bu şekilde hastanın ilacını alıp almadığı kolayca kontrol edilebiliyor. Vücutta tamamen sindirilebilen maddelerden üretilmiş çipin sağlıya herhangi bir zararı bulunmuyor.
 
Uzmanlar yeni teknolojiyle ilaç almayı unutmanın geçmişte kalacağını belirtiyor. 

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