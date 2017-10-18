İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!

1-Vücut kokunuzu ciddiye almanız gerek! Vücudunuzdan gelen kokulara burun tıkamayın ve bedeninizi tanıyın;olası bir değişiklikte bir hekime başvurun.

2-İdrardaki aseton kokusu, diyabete işaret edebilir.

3-Bal kokusu, sistite işaret edebilir.

4-Çürük yumurta kokusu, sindirim sisteminizde sorun olduğunu gösterebilir.

5-Kötü ağız kokusu, böbrek, kulak-burun-boğaz, akciğer, diş eti ya da sindirim sistemi ile ilgili olabilir.

6-Sirke kokusu, B ve D vitamini eksikliğine bağlı olabileceği gibi solunum ya da tiroidle ilgili bir soruna da işaret edebilir.

7-İdrarda balık kokusu, cinsel bir hastalığın belirtisi olabilir.8İdrarda ekşimsi koku, mide iltihabı ya da kalın bağırsak iltihabına işaret edebilir.

9-Amonyak kokusu, böbrek veya karaciğer.

10-İdrarınızda amonyak ya da aseton kokusu varsa, idrar yolları iltihabı ya da diyabet.

11-Balgamdaki kötü koku, zatürree, bronşite işaret ediyor olabilir.