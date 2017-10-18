Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107240
ALTIN
151.756
DOLAR
3.6842
STERLİN
4.8528
EURO
4.3283
İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!
İdrar kokusuna dikkat!
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Erken menopoza yol açan 14 neden!
Erken menopoza yol açan 14...
banner468

İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!

Vücut kokunuz size sağlığınız hakkında bir şeyler fısıldıyor olabilir. Bazı hastalıklar, vücuttaki kokunun değişmesine yol açarak kendini gösterebilir. Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?

İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!

Vücut kokunuz size sağlığınız hakkında bir şeyler fısıldıyor olabilir. Bazı hastalıklar, vücuttaki kokunun değişmesine yol açarak kendini gösterebilir. Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:31
İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!
banner404

1-Vücut kokunuzu ciddiye almanız gerek! Vücudunuzdan gelen kokulara burun tıkamayın ve bedeninizi tanıyın;olası bir değişiklikte bir hekime başvurun.

2-İdrardaki aseton kokusu, diyabete işaret edebilir.

3-Bal kokusu, sistite işaret edebilir.

4-Çürük yumurta kokusu, sindirim sisteminizde sorun olduğunu gösterebilir.

5-Kötü ağız kokusu, böbrek, kulak-burun-boğaz, akciğer, diş eti ya da sindirim sistemi ile ilgili olabilir.

6-Sirke kokusu, B ve D vitamini eksikliğine bağlı olabileceği gibi solunum ya da tiroidle ilgili bir soruna da işaret edebilir.

7-İdrarda balık kokusu, cinsel bir hastalığın belirtisi olabilir.8İdrarda ekşimsi koku, mide iltihabı ya da kalın bağırsak iltihabına işaret edebilir.

9-Amonyak kokusu, böbrek veya karaciğer.

10-İdrarınızda amonyak ya da aseton kokusu varsa, idrar yolları iltihabı ya da diyabet.

11-Balgamdaki kötü koku, zatürree, bronşite işaret ediyor olabilir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İDRAR KOKUSUVÜCUT KOKUSU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Erken menopoza yol açan 14 neden!
Erken menopoza yol açan 14 neden!
Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...
Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim