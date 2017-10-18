İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!

1-Vücut kokunuzu ciddiye almanız gerek! Vücudunuzdan gelen kokulara burun tıkamayın ve bedeninizi tanıyın;olası bir değişiklikte bir hekime başvurun.
2-İdrardaki aseton kokusu, diyabete işaret edebilir.
3-Bal kokusu, sistite işaret edebilir.
4-Çürük yumurta kokusu, sindirim sisteminizde sorun olduğunu gösterebilir.
5-Kötü ağız kokusu, böbrek, kulak-burun-boğaz, akciğer, diş eti ya da sindirim sistemi ile ilgili olabilir.
6-Sirke kokusu, B ve D vitamini eksikliğine bağlı olabileceği gibi solunum ya da tiroidle ilgili bir soruna da işaret edebilir.
7-İdrarda balık kokusu, cinsel bir hastalığın belirtisi olabilir.8İdrarda ekşimsi koku, mide iltihabı ya da kalın bağırsak iltihabına işaret edebilir.
9-Amonyak kokusu, böbrek veya karaciğer.
10-İdrarınızda amonyak ya da aseton kokusu varsa, idrar yolları iltihabı ya da diyabet.
11-Balgamdaki kötü koku, zatürree, bronşite işaret ediyor olabilir.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.