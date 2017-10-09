İdrar kaçırma sorununa botoks tedavisi!

YAŞAM kalitesin önemli ölçüde düşüren idrar kaçırma sorununun tedavi seçenekleri arasında botoks yöntemi de yer alıyor.



Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, "5. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi"nde özellikle kadınlar arasında sık görülen idrar kaçırma sorununun, nedenleri ve tedavi seçeneklerinin ele alındığını söyledi.



Demirkesen, tedavinin, idrar kaçırmanın mesane ya da mesane dışından kaynaklanıp kaynaklanmadığının iyi belirlenmesiyle mümkün olabildiğini dile getirdi.



BOTOKS İDRAR KAÇIRMA SORUNUNA DA ÇARE OLUYOR



Tedavi için düzenli sıvı tüketilmesi ve mesanenin boşaltılması gibi önlemlere ek olarak spor yapılması veya odaklanmış terapilerle pelvik taban adalelerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Demirkesen, "İlaçlı tedavi de mümkün. Bu konuda birçok yeni ilaç ülkemizde de bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bu şekilde sonuç elde edilemiyorsa botulinum nörotoksini (botoks) uygulanabiliyor. Bu uygulama, mesane içine sistoskopiyle yapılabiliyor" dedi.



Ayak bileğinin iç kısmına ince iğne yardımıyla düşük seviyede elektrik uyarısı verilmesi gibi farklı tedavi seçeneklerinin de bulunduğunu kaydeden Demirkesen, "Şiddetli olmayan mesane çıkışı kaynaklı idrar kaçırmada yeni uygulanmaya başlayan radyofrekans veya lazer yöntemleri de söz konusu. Bu yöntemlerle tecrübe kısıtlı, ilgili sonuçlar bekleniyor. Mesane çıkışı kaynaklı idrar kaçırmanın en etkin tedavisi, bugün için cerrahi yöntemlerdir" bilgisini verdi.