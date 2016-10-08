Hücreleri yenileyen buluş

İZMİRLİ Şebnem Özen, 2007 yılında ergenlik sivilcelerinden kurtulmak isterken hücre yenileyici su buluşunu gerçekleştirdi. 13 yaşındayken ergenlik sivilcelerini geçirmek için mutfakta karışım hazırlayan Özen, 7 yıl boyunca da laboratuvarda araştırma yaptı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandığı halde eğitim hayatı boyunca kendi okulundan çok Fen Fakültesi'nde zaman geçiren 38 yaşındaki Şebnem Özen, 'Hücre yenileyici su bileşeni' buluşu ile TÜBİTAK'ın buluşçuları arasına girdi.

Yaptığı bileşenin ciltleri tıpkı bir simyacı gibi dönüştürdüğü için kendisine ‘Simyacı’ unvanı verilen Şebnem Özen, ciltteki tüm yara, iz ve lekeleri geçirmeye yardımcı olan ve hücreleri yenileyerek genç kalmayı sağlayan ve kreme dönüştürdüğü buluşunu anlattı.

171 ülkede onaylı

Önce Türk Patent Enstitüsü’nden ve ardından 171 ülkede uluslararası patent alan buluşu ile yaptığı bileşeni krem haline getirerek satışa sunan Özen, “Sivilce problemlerim için arayıştayken bir bileşen geliştirdim. Bu sıvıyı kendim için kullanırken ne kadar iyi geldiğini gördüm. Ailem değişimi görünce ‘bize de ver bizde kullanalım’ dedi. Bu şekilde dilden dile yayıldı ve herkese iyi geldiğini gördüm. 25 yıllık bilgi birikimin sonucu ortaya çıkan bu bileşen, uluslararası çapta dünya çapında da ödül aldı. Uluslararası bir buluş. Aynı zamanda üniversitelerde reçete edilen bir formüldür. Dünya çapında 171 ülkede hücre yenileyici bileşen diye geçiyor” dedi. Hücre yenileyici bileşenin tamamen doğal ve organik oluğunu kaydeden Özen, “Yara, yanık, sedef, egzama, kırışıklık, leke, sarkma, ciltteki bütün problemleri, akneler de dahil kısa sürede yan etkisiz iyileştiriyor. Her şeyi yenileyerek iyileştirdiği fark edildi. Özellikle üniversite hocalarımız tarafından çok büyük ilgiyle karşılanıyor” diye konuştu.

Yara izini 12 saatte tamamen yok etti

Var olan izlerin geçirdiğine dair görüntülerin de hem fotoğraf hem bilimsel olarak mevcut olduğunu belirten Simyacı Özen, “Ev kazalarındaki kedi tırmıklarını bir saatte geçirmişliği ve 12 saatte tamamen yok etmişliği var. Kaza sonrası cildinde iz kalmış insanların 5 yıl sonra dahi yüzlerindeki değişimler söz konusu. Oradaki yaralanan izlerini silikleştirdiği veya tamamen yok ettiği görüntüler var. Ciltteki lekeleri bir ayda geçirmiş görüntüler var. Gözaltı halkalarında 1-3 ay arasında ne kadar etkili olduğu gözüküyor. Derin ve ince kırışıklıklar var ve bunlarda da etkili oluyor. Cildimizde neye dair sorun var, bunun çalışmasını yaptım. Ne varsa hepsini iyileştirme süreçleri görüntülerimizle de mevcuttur” dedi.

“Şu anda buluşun ilacı üzerinde çalışılıyor”

Geliştirdiği sıvının içilebilecek kadar da doğal olduğunu anlatan Özen, henüz bunun için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bulduğu bileşeni geliştirirken bir profesör, eczacı ya da kimyager olmadığı için büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Özen, “Ben isterdim ki keşke kimya dalında bir akademisyen olsaydım, profesör olsaydım belki de o zaman bu işin araştırma geliştirme alanıyla Nobel ödülüne kadar uzanabilirdim. Ama bu alaylı vaziyetimde bu kadar veri toplayabildim ve bu ödülleri alabildim. Buna da çok şükür formülün gücü, benim öğrenmişliğimin gücünden çok daha üstün kalıyor. Ne mutlu ki bunu bulmuşum, inşallah insanlığa çok daha büyük faydalar getirir. Bütün bunlar da ilaç çalışmalarına dönüşüyor şu anda” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi temsil etmesi için seçildi

Küçük bir şahıs şirketi olarak işe başladığını ancak her geçen gün büyüdüklerini ve şu anda Borsa İstanbul’da da üyelik hakkı kazandıklarını anlatan Simyacı Şebnem Özen, şunları söyledi:

“Yurtdışında ülkemi ben temsil ediyorum hem de yurt içinde ödüller alıyoruz. Seul’den, Kiwie’den ödüllerimiz var. Kadın girişimci olarak ödüllerimiz var. Ben İzmir firmasıyım, İzmirliyim ama buluşumuz ‘uzaylı ve dünyalı’ diyorum. Akademik ve bilimsel anlamda da 3 yılda bu raddeye kadar gelebildik. Bütün bunlar şirketimiz ve formülüm adına ivme kaydediyor, büyüme kaydediyoruz sürekli. Tabiî ki bunlar yeterli değil dünya çapında 171 ülkede var olan buluşumuz tüm dünyaya ihraç olsun istiyoruz. Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlıyız. Sağolsun Türk Patent Enstitümüz derin araştırmalarından sonra bizi ulusal patent yaptıktan sonra, 2014’te uluslar arası patente taşıdı. En nihayet 2015’da Kimya alanında Türkiye’yi temsil etmek üzerine beni Kiwie’ye (Seul’un başkenti) gönderdi. Onlara teşekkürlerimi borç bilerim. Devletimiz tabiî ki arkamda, milletimiz tabiî ki arkamızda bu yüzden de çok memnunum, onur ve gurur duyuyorum.” Birçok ülkeye ihracı da bulunan Özen, ürünlerine eczanelerden ve e ticaret sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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