Hücre temizliğiyle Alzheimer tedavisi

SAĞLIKLI Yaşlanma Merkezi ve Ulusal Sağlık Enstitülerinde görev alan Vilhelm Bohr “Temizleme sistemi doğru çalışmadığında beyin hücrelerinde hasarlı mitokondri birikimi oluyor ve bu çok tehlikeli olabilir. Herhangi bir seviyede temizleme sisteminin düzgün çalışmaması hem insanlarda hem de hayvanlarda Alzheimer’ın belirtilerinden biri olarak görünüyor. Canlı hayvanlarda bu temizleme sistemini geliştirdiğimizde Alzheimer belirtilerinin neredeyse tamamen yok olduğunu gördük.” diyor. Araştırmacılar, ölen Alzheimer hastalarının beyin hücrelerindeki, Alzheimer başlatılmış kök hücrelerdeki ve Alzheimer hastası olan canlı fare ve yuvarlak kurtlardaki temizleme sürecini yakından inceledi. Ayrıca hayvan modellerde temizleme sürecine etki eden aktif maddeler test edildi. Bohr “Sonuçlar, temizleme sürecinin hem insan hücrelerinde hem de farklı hayvan türlerinde önemli olduğu düşüncesini doğruluyor. Canlı hayvanlarda Alzheimer’ın merkezi belirtileri, hafıza ve öğrenme alanında gelişme kaydedebilmiş olmamız da cesaret verici.” diyor.

HASARLI MİTOKONDRİLERİN YENİDEN KULLANIMI

Mitokondri hücrenin içinde bulunuyor ve hücrenin enerji fabrikası görevi görüyor. Mitofaji, hasarlı mitokondrileri parçalarına ayırıyor ve proteinlerini farklı amaçlar için yeniden kullanıyor. Araştırmacılar önceki çalışmalarda mitofajinin düzgün çalışmaması durumunda sinir hücrelerinin işlevlerini gerçekleştirme ve hayatta kalma konusunda sorun yaşadığını biliyorlardı ancak Alzheimer ile ilişkisinden haberdar değillerdi. Hem Alzheimer hem de diğer bunama hastalıklarında tau ve beta amyloid proteinlerinin beyinde biriktiği ve hücre ölümüne sebep olduğu biliniyor. Yeni hayvan modellerindeki araştırmalar mitofajinin hızlandırılması ile bu proteinlerin birikiminin azaldığını gösteriyor. Araştırmacılar bu bulguların temizleme sürecini geliştirerek Alzheimer hastalığını tedavi etmenin mümkün olabileceğini gösterdiğini ancak daha fazla inceleme ve insanlar üzerinde klinik deneyler yapılması gerektiğini söylüyor.