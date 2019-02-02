HPV virüsü çiftleri tehdit ediyor

MEDİCAL Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Yakup Yalçın, son yıllarda artış gösteren HPV virüsüne karşı uyardı. Cinsel yolla en sık bulaşan hastalığın HPV virüsü olduğunu ve 200'den fazla tipi olduğu belirten Dr. Yalçın, başta genital bölge olmak üzere vücudun değişik yerlerinde siğil (kondilom) oluşumuna, hücre çoğalmasına ve kansere neden olduğunu söyledi.

Amerika'da en sık cinsel yolla bulaşan hastalık olduğunu, yılda 6 milyon kişinin bu virüs ile enfekte olduğunu kaydeden Dr. Yakup Yalçın, "Son yıllarda ülkemizde de HPV'nin yol açtığı hastalıklarda artış olduğu gözlemlenmektedir. HPV görülme sıklığını sessiz enfeksiyonların ve siğili olmayan taşıyıcılardan dolayı net olarak belirtmek zordur. Erken yaşta başlayan cinsel aktivite ve çok eşlilikle birlikte görülme sıklığı artmaktadır. HPV ile temas sonrası siğiller ortalama 3 ay içerisinde ortaya çıkar. Ancak virüsün kuluçka süresi 2 hafta ile 2 yıl arasında değiştiği için siğiller herhangi bir zamanda da çıkabilir veya tekrarlayabilir" diye konuştu.

VİRÜS EŞYALARLA DA BULAŞABİLİR

HPV çoğunlukla cinsel yolla bulaştığını anlatan Dr. Yalçın, ciltte görülen siğillere yol açan tipin kontamine yüzeylerden veya eşyalar aracılığıyla bulaşabildiğini ifade etti. Ancak rahim ağzı lezyonlarına veya rahim ağzı kanserine yol açan tiplerin büyük çoğunluğu cinsel yolla bulaştığına dikkati çeken Dr. Yalçın, şunları söyledi:

"Hastalık çoğunlukla cinsel temasla bulaştığından çok eşlilik önemli bir risk faktörüdür. Partner sayısı arttıkça da risk artmaktadır. Kondom-prezervatif genital bölgeyi tamamen sarmadığı-örtmediği için mutlak bir koruma sağlamaz. Genital bölgesinde HPV tespit edilenlerin partnerleri de bu konuda uyarılmalı, bilgilendirilmeli ve mutlaka ürolog veya jinekoloğa muayene olmalıdır. HPV sadece siğile değil kansere de sebep olabilir. Erkeklerde penis kanserlerin ise yüzde 50'ye yakınının HPV ile ilişkisi gösterilmiştir. Şimdiye kadar rahim ağzı (serviks) kanseri ile ilişkisinden dolayı kadınlarda daha çok önemsenirken, son 20 yıldır erkeklerde de sıklığındaki artış ve olası sonuçları nedeniyle ciddi yaklaşılan bir hastalık haline gelmiştir."

HASTALAR PANİK YAPMASIN!

Dr. Yakup Yalçın, HPV'nin en sık görülme yaşı 20-25 yaş civarı olduğunu söyledi. Bir kadının yaşam boyu HPV ile enfekte olma oranının yüzde 70-80 olduğuna değinen Dr. Yalşçın, "HPV teşhisi konulan hastalar öncelikle sakin olmalıdır ve bunun kesinlikle kanser anlamına gelmediğini bilmelidir. Eğer tespit edilen HPV tipi yüksek riskli ise kolposkopi dediğimiz kamera sistemi olan bir mikroskopla rahim ağzını incelemek gereklidir. HPV virüsünü tedavi edici bir ilaç yok. Önemli olan HPV'nin oluşturduğu hastalıkları tedavi etmektir. Sigara içmek, virüsün vücuttaki kalıcılığını arttıran olumsuz bir risk faktörüdür. Bundan dolayı sigara içmeyi bırakmak HPV'nin gerileme sürecini hızlandırır. HPV enfeksiyonlarının yüzde 70'i ilk 1 yıl içerisinde, yüzde 90'ı ise 2 yıl içerisinde kendiliğinden tamamen temizlenir. Geriye kalan yüzde 10'luk bölümde ise hastalık devam eder. Bu gruptaki hastalar kanser gelişimi açısından riskli gruptur. HPV'nin kansere yol açma riski yüzde 1 civarındadır. HPV virüsünün kanser oluşturma süreci ise yaklaşık 10-15 yıldır" dedi.