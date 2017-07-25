HIV listesine her yıl 2 bin kişi ekleniyor

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Temmuz 2016 verilerine göre, dünyada 36.7 milyon HIV’li hasta var. Türkiye’de 13 bin 200 hasta bulunuyor. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı 2017 yılı Ulusal Hastalık Yükü araştırmasına göre, Türkiye’de 1985-2005 arasındaki 20 yıllık dönemde 2 bin 236 yeni vaka tespit edildi.

‘İNSANLAR DAHA BiLiNÇLi’

Yeni vaka sayısı 20062010 arasında 2 bin 201, 2011 2016 arasında ise 7 bin 406 kişi oldu. Yeni vaka sayısı son 5 yılda yüzde 332, son 10 yılda ise yüzde 426 oranında artış kaydetti. Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi Araştırma Merkezi (HATAM) Koordinatörü Dr. Aygen Tümer, “1985 yılında ilk tanı konulduğunda hasta sayısı 3 kişiydi. Bugün Türkiye’de yılda ortalama 2 bin yeni HIV pozitif tanısı konuluyor. HIV pozitif tanısındaki bu artışa rağmen hasta sayısı az diyebiliriz” dedi. Tanı ve tedavinin geçmişe göre çok daha kolay olduğunu vurgulayan Tümer, “20 yıl önce hastalara günde 20-25 hap veriyorduk, artık günde 1-2 hap yetiyor. Sonuçlar başarılı. Dünyada hangi ilaçlar kullanılıyorsa Türkiye’de de o ilaçlar kullanıyor. Tedavinin masrafı aylık 2-3 bin lira arasında ancak sağlık güvenceniz varsa devlet bu masrafı karşılıyor. İnsanlar artık çekinmiyor ve daha bilinçli, şüphelendikleri anda hızlıca tanı testi yaptırabiliyor” dedi.