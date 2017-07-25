Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

HIV listesine her yıl 2 bin kişi ekleniyor

DSÖ verilerine göre; dünyada 36.7 milyon HIV’li hasta var. Türkiye’de 13 bin 200 hasta bulunuyor

HIV listesine her yıl 2 bin kişi ekleniyor

DSÖ verilerine göre; dünyada 36.7 milyon HIV’li hasta var. Türkiye’de 13 bin 200 hasta bulunuyor

25 Temmuz 2017 Salı 11:22
HIV listesine her yıl 2 bin kişi ekleniyor
banner404

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Temmuz 2016 verilerine göre, dünyada 36.7 milyon HIV’li hasta var. Türkiye’de 13 bin 200 hasta bulunuyor. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı 2017 yılı Ulusal Hastalık Yükü araştırmasına göre, Türkiye’de 1985-2005 arasındaki 20 yıllık dönemde 2 bin 236 yeni vaka tespit edildi. 
‘İNSANLAR DAHA BiLiNÇLi’ 
Yeni vaka sayısı 20062010 arasında 2 bin 201, 2011 2016 arasında ise 7 bin 406 kişi oldu. Yeni vaka sayısı son 5 yılda yüzde 332, son 10 yılda ise yüzde 426 oranında artış kaydetti. Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi Araştırma Merkezi (HATAM) Koordinatörü Dr. Aygen Tümer, “1985 yılında ilk tanı konulduğunda hasta sayısı 3 kişiydi. Bugün Türkiye’de yılda ortalama 2 bin yeni HIV pozitif tanısı konuluyor. HIV pozitif tanısındaki bu artışa rağmen hasta sayısı az diyebiliriz” dedi. Tanı ve tedavinin geçmişe göre çok daha kolay olduğunu vurgulayan Tümer, “20 yıl önce hastalara günde 20-25 hap veriyorduk, artık günde 1-2 hap yetiyor. Sonuçlar başarılı. Dünyada hangi ilaçlar kullanılıyorsa Türkiye’de de o ilaçlar kullanıyor. Tedavinin masrafı aylık 2-3 bin lira arasında ancak sağlık güvenceniz varsa devlet bu masrafı karşılıyor. İnsanlar artık çekinmiyor ve daha bilinçli, şüphelendikleri anda hızlıca tanı testi yaptırabiliyor” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüHATAM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim