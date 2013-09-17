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Hipertansiyon hakkında bilmedikleriniz

Hipertansiyon her zaman tek başına bir hastalık değil, vücutta meydana gelen bazı hastalıkların oluşturduğu sonuçlardan biri olarak da karşımıza çıkabilmektedir

Hipertansiyon hakkında bilmedikleriniz

Hipertansiyon her zaman tek başına bir hastalık değil, vücutta meydana gelen bazı hastalıkların oluşturduğu sonuçlardan biri olarak da karşımıza çıkabilmektedir

17 Eylül 2013 Salı 10:33
Hipertansiyon hakkında bilmedikleriniz
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 YÜKSEK tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon ayrıca birçok hastalığın başlıca nedeni de olabilir.
SEKONDER HİPERTANSİYON NEDİR?
 Hipertansiyon hastalarının ancak yüzde 5-10'unda rahatsızlık nedeni tespit edilebildiğinden bu durum ‘sekonder’ hipertansiyon’ olarak adlandırılır. Yüksek tansiyonun yerine yüksek tansiyona neden olan hastalık tedavi edildiğinde, kişideki rahatsızlıklar düzelebilmektedir. Hipertansiyon hastalarının yüzde90 ‘ında neden tam olarak bilinmediği için ‘primer esansiyel hipertansiyon’ olarak adlandırılmaktadır ve ömür boyu yüksek tansiyonun ve tansiyonla ilişkili diğer rahatsızlıkların takip ve tedavisi gerekmektedir. Hipertansiyonun en sık ve ciddi olarak etkilediği organların başında, kalp, beyin ve gözler gelmektedir.
NE ZAMAN ŞÜPHELENMEK GEREKİR?
Hipertansiyonun belirtileri, yüksek tansiyonun bozmuş olduğu damar ve organlardan kaynaklanmaktadır. Hipertansiyon özellikle kalbi, beyni, gözün retina tabakasındaki damarları ve böbrekleri etkilemektedir. Yüksek tansiyonun değişik belirtileri, bu organların bozulan işlevleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte;
• Ailesinde yüksek tansiyon hastalığı olmayan, obez (fazla kilolu) olmayan hastalarda 30 yaşından önce gözlenen yüksek tansiyon,
• 50 yaşından sonra yeni başlamış ve yüksek seyreden tansiyon,
• Öncesinde tansiyonu stabil seyreden bir hastada ani tansiyon yükselmeleri gözlenmesi,
• Klinik ve laboratuarda şüpheli bulgular olması Yüksek tansiyonu yaratan nedene bağlı olabileceği için ileri tetkik gerekebilmektedir.
BU NEDENLERE DİKKAT!
BÖBREK HASTALIĞI: ‘Renal hipertansiyon’ olarak adlandırılır. Böbreklerin esas dokusunun bozulmasıyla, bu organların kanı süzme işlevlerinde aksaklıklar gelişir. Vücuttaki fazla tuz ve suyun böbreklerden atılamayıp vücutta ve kanda birikmesi yüksek tansiyon gelişimine neden olan mekanizmalarından birisidir.
RENO-VASKÜLER HASTALIKLAR: Böbrek damarlarındaki daralma nedeniyle gözlenir. Böbreğin atardamarlarında gelişmiş olan ateroskleroz ya da damar yapısındaki bozulma sonucu daralabilir. Bu gibi durumlarda, böbrek dokusuna yeterli basınçta ve yeterli miktarda kan gidemeyebilir.
Böbrek üstü bezi hastaları: Kan basıncını kontrol eden mekanizmaları düzenler. Böbreklerden renim denen bir hormon salgılanmakta bu hormon da damarları büzen bir başka hormonu ve tuz tutan bir başka böbreküstü bezi hormonunu uyararak kan basıncını artırmaktadır.
ENDOKRİN HASTALIKLAR: Tiroit bezi ve paratiroit hastalıkları…
İLAÇLAR: Bazı kortizon içeren ilaçlar, doğum kontrol hapları, burun damlaları, soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler ve alkol alımı kan basıncının yükselmesine neden olabilir.
DİĞER SEBEPLER: Aortun doğuştan dar olması, gebelik zehirlenmesi, beyin tümörü, uyku apresi v.s.
 Bu rahatsızlıklar tedavi edildiğinde yüksek tansiyon da çoğu zaman kontrol altına alınabilmektedir. Düzenli tansiyon ölçümü yaptırmak ve tam donanımlı bir merkezde takip ve tedavi programı sürdürmek önemlidir.
 


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Son Güncelleme: 17.09.2013 10:35
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