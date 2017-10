Hiperaktivite tanısında büyük yanlış

PSİKİYATRİ Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan hiperaktif tanısı konulan çocuklarının yarısının gerçekte hiperaktif olmadığını açıkladı.

Tarhan, "Gereksizce kullanılan ilaçlar kişide ciddi hasarlara yol açıyor. Depresyona ve şizofreniye sürüklüyor" dedi

Çoğunlukla çocuklarda görülen ve ebeveynlerinde büyük sorunlara neden olan hiperaktivite teşhisi doğru konuluyor mu? Nöropsikiyatri Hastanesi psikiyat-ristlerinden Prof. Dr. Nevzat Tarhan bu konuda tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. Tarhan, Türkiye'de hiperak-tif tanısı konulan kişi sayısının her geçen yıl arttığını söy ledi. Ancak bu artışın başlıca sebebi ilaç endüstrisi...

GEREKSİZ İLAÇ KULLANIYORLAR

Hiperaktiviteyi düzelten ilaçların ortaya çıkması hekimler arasında bir duyarlılık oluşturduğunu anlatan Tarhan, "Her hareketin çaresi var diye düşünerek hareketli olan herkese hiperaktivite tanısı koyma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani gerçekte hiperaktif olmadığı halde kişiye bu tanı konuluyor. Hekimlerin de kolayına gidiyor. Doktorların yazdığı ilacı kişi senelerce kullanıyor" dedi. "Klinik gözlemlerime göre hiperaktif tanısı konulanların yansı gerçekte hiperaktivite hastası değil. Gereksiz ilaç kullanıyor" diyen Tarhan, gereksiz ilaç kullanımıyla her yıl milyonlarca liranın çöpe gittiğini ileri sürdü.

DEPRESYONA YOL AÇIYOR

Prof. Tarhan sözlerine şöyle devam etti: "Bu ilaçlar kırmızı reçeteli olup heyet raporuyla yazılıyor ve devlet karşılıyor. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere bu çok yapılıyor. Bu suistimaldir. ilaç kişinin yaşam kalitesini bozuyor. Alınmadığında dikkat dağılıyor, ders çalışamıyor. Yani ilaca bir bakıma ilaca muhtaç hale geliyor. Devamında da depresyona giriyor veya şizorfreniye yatkınlığı artıyor. Tiklere de neden olan bu ilaçla kişi kısa vadede kazanıyor ama uzun vadede kaybediyor."

Hekim işbirliği gerekli

Tarhan, hiperaktivite tanısının psiki-yatristler tarafından konduğunu ve tedavi için psikolog ve psikiyatri işbirliği gerektiğini ifade etti. Teşhisi konmadan önce de dikkat testleri, beyin görüntüleme çalışmaları ve hatta EKG yaptırmak bile gerekebileceğini aktaran Tarhan, "Aksi halde yapılan yanlış geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

Bu belirtilere DİKKAT!

- Hiperaktif tanısı koyan hekim ikinci bir uzmandan teyit almalı.

- Tanıyı koymadan önce kişiyi yarım gün süren testlerle incelemeli.

- Hiperaktivite 3 ana alanda belirti veriyor: Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsel bozukluklar.

- Düşünmeden konuşma, aniden bir yere fırlama, ağaçlardan inmeme, birden bire söz kesme ve unutkanlık gibileri dürtüsel bozukluklara dikkat.