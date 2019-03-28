Her sabah simit alıyorsanız dikkat! Kansere yol açıyor

1. Simit
Ekonomik ve doyurucu bir kahvaltı olduğu için her sabah birçok insan tarafından tüketilen simit, aslında o kadar masum değil. Kan şekerini hızla yükselttiği için tıpkı diğer unlu mamuller gibi kansere yol açabiliyor.
2
Trans yağlar
Trans yağlar, kansere neden olduğu gibi, kalp krizini de tetikleyebiliyor.
3
Çiftlik Somonu
Onkologlar, içinde bulundurduğu atık maddeler nedeniyle, çiftlik somonu tüketmenizi önermez.
4
Alkol
Aşırı alkol tüketimi, akciğer, kolon, meme ve rahim kanserine neden oluyor.
5
Yapay tatlandırıcılar
Yapay tatlandırıcılar, içinde barındırdığı maddeler nedeniyle kansere yol açıyor.
6
Yüksek ateş ve ısıda çok pişirilen etler
Aşırı yüksek ateşte pişmiş etler, heterosiklik aromatik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içerdiği için önerilmez. Dünya Sağlık Örgütü, ayarında pişirilmiş etlerin bile sık tüketilmesinden yana değil.
7
Patlamış mısır
Patlamış mısır, içerdiği diasetli bileşenler nedeniyle akciğer kanserine yol açıyor.
8
İşlenmiş et
Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etin insan vücudu için sigara kadar zararlı olduğunu söylüyor. İşlenmiş et, kolon kanserine yakalanma riskini yüzde 18 artırıyor.