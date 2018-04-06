Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Günümüzde çoğumuz özellikle de çalışanlar, işe giderken bir poğaça alır kahvaltıyı bu şekilde geçiştiririz. Ancak bu yanlış davranış vücudumuz için ölümcül olabilecek sonuçlar doğurur

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Günümüzde çoğumuz özellikle de çalışanlar, işe giderken bir poğaça alır kahvaltıyı bu şekilde geçiştiririz. Ancak bu yanlış davranış vücudumuz için ölümcül olabilecek sonuçlar doğurur

06 Nisan 2018 Cuma 18:46
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
banner404

AÇMA veya poğaça özellikle sabah kahvaltılarında çoğumuzun lezzetli bularak tükettiği bir hamur işidir. Zeytinli, peynirli, patatesli gibi farklı şekillerde hazırlanan poğaça gibi unlu mamülleri yemek, güne ağır yiyeceklerle başlamak anlamına gelir.

Çünkü pastanelerden alınan bu besinler genellikle kalp sağlığı için en zararlı yağ olan margarinle yapılır. Uzmanlar güne bu şekilde başlamının kalbi yoracağını ve mümkün olduğunca tüketilmemesini öneriyor.

2 ay her gün 1 adet= 2,5 kilo yağ

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, eğer 2 ay boyunca her sabah yenilecek bir poğaçanın tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza ile girmesi anlamına geleceğini belirtti Kahvaltıyı poğaça ile geçiştirenlere uyarıda bulunan Çelakıl, “Vücudumuzun bir poğaçayı yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor" dedi.

Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu belirten Çelakıl şunları söyledi:

"Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte.

Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var. Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz”.

Açma veya poğaçanın zararları

Margarinle hazırlanan bu unlu mamüller, kilo, dolaşım sistemi ve sindirim sistemi için potansiyel tehlike oluştururlar.

Özellikle sabah kahvaltılarında sağlıklı bir şekilde kahvaltı yapmak yerine tüketilen açma ve poğaçalar kalbin erken saatlerde yorulmasına neden olur. Kalbin etkilenmesi de kısa sürede tüm vücudu etkileyebilir.

Diğer yiyeceklere göre daha fazla kilo aldırırlar. Özellikle sabah saatlerinde alınan bu yiyeceklerle vücuda giren yağların verilmesi de çok kolay değildir.

Midesi hassas olan kişilerin tükettikleri sıcak poğaçalar midenin kısa sürede yanmasına ve ağrı oluşmasına neden olabilir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AçmaPoğaça
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim