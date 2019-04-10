Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı içerseniz, kansere kalkan oluyor!

1 Kansere, özellikle de kalın bağırsak (kolon) kanserine karşı sizi korur Zeytinyağının içindeki fenolik bileşikler oleik asitle bir araya geldiğinde kontrolsüz hücre çoğalmasını baskılayarak kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Oleik asit özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda etkili olan safra asitlerinin üretimini azaltır ve mukoz dokunun bütünlüğünü sağlar.

2 Karaciğeri temizler Karaciğer iç organlarımızı temizleme görevi görürken arada kendini de temizlemeye ihtiyaç duyar. Bu noktada ise onun ihtiyaç duyduğu şey zeytinyağı olabilir. Bu yüzden bir bardağın içine iki yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra üzerine bir limonun üçte birini sıkın ve onu afiyetle tüketin.

3 Beyninizi korur Zeytinyağının ayrıca Alzheimer'dan koruduğu, belleği güçlendirdiği ve depresyon riskini azalttığı biliniyor. Bunun bilimsel sebebi ise zeytinyağında çok yüksek oranda polifenol adı verilen doğal antioksidanlar bulunması.

4 Vücuttaki iltihapları geçirir Zeytinyağı, vücuttaki iltihapları geçirmede doğal bir ilaç. Araştırmalar gösteriyor ki üç yemek kaşığı zeytinyağı içmek bir kutu ilacın %10 kadar faydasını vücudunuza almanızı sağlıyor. Üstelik doğal yollarla...

5 Daha güçlü ve sağlıklı cilt, saç, tırnak ve kemiklere sahip olmanızı sağlar Zeytinyağı cildinizi, tırnaklarınızı ve saçınızı yumuşatır, onarır, besler, nemlendirir ve böylelikle saç ve tırnakların hızla uzamasına yardımcı olur. İçinde zeytinyağı bulunan birçok maske ve kremler mevcut olsa da zeytinyağını vücuda doğrudan almak bu olumlu etkileri daha hızlı yaşamanızı sağlar.

6 Bağışıklık sistemini güçlendirir Zeytinyağında yer alan yağ asitleri bağışıklık sisteminin farklı fonksiyonlarının görevini yapmasında büyük katkıya sahip. Mesela bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi ve hatta doğuştan gelen bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların tedavisi gibi...

7 Kalp hastalıklarından korur E vitamini ve selenyum içeren zeytinyağı damar sertliği ve kalp krizine karşı en etkili doğal ilaçlardan biri olarak biliniyor. Ayrıca zeytinyağı, içindeki K vitamini sayesinde damar çeperleri ve kalp dokusunu koruyucu bir etkiye de sahip.

8 Kötü huylu kolesterolü azaltır, kan şekerini dengeler Damara çöken kolesterollerden kötü huylu olanının damarda yapacağı hasarı önleme özelliğine sahip zeytinyağı kandaki farklı kolestrollerin de dengesini sağlıyor. Yani aç karnına içeceğiniz zeytinyağı kötü huylu kolesterolün azalmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda damar sağlığını koruyan iyi huylu kolesterolün de artmasını sağlıyor. Bunun sebebi ise içinde muhteva ettiği oleik asit.

9 Çocuklarda beyin ve kemik gelişimini hızlandırır