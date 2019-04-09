'Her hastalığın başı stres'

KALP sağlığına dikkati çekmek, farkındalık yaratmak adına her yıl nisan ayının 2'nci haftası 'Kalp Sağlığı' haftası olarak kutlanıyor. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Özgül, en çok ölüme yol açan rahatsızlıklar arasında yer alan kalp hastalığının, en büyük sebebinin stres olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Uz. Dr. Mustafa Özgül "Kalp damar hastalığı, kalbimizi besleyen koroner damarların kısmen ya da tam olarak tıkanması sonucu oluşur. Kalbi besleyen bu damarların tıkanma veya daralması ile kalbin ihtiyacı olan oksijen ve besin tam olarak karşılanamayacağı için göğüs ağrısı oluşur. Kalp krizi de bunun sonucunda oluşan hasarın meydana getirdiği durumdur. Kalbin beslenememesi sonucunda göğüste oluşan ağrı, basınç hissi, acıma, yanma, nadiren batma gibi çok farklı şekilde etkisini gösterebilmektedir. Bu ağrı göğüs dışında kol, çene ve sırta da yayılabilir. Böyle bir durumda, vakit geçirmeden, hemen 112 Acil'in aranması gerekmektedir. Kalp krizinde ölümlerin çoğu ilk saatlerde meydana gelir. Kalp krizinin tedavisi ise tıkalı damarın açılmasıdır. Bu nedenle vakit kaybetmeden hızlıca tedaviye başlanmalıdır. Bu aşamada en önemli konu ise zamandır. Adeta zamanla yarış içinde olunur" ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİNİ NELER TETİKLİYOR?

Özgül, kalp krizini tetikleyen nedenlere de değinerek "Kalp krizini tetikleyen etkenler nelerdir?

Kalbi besleyen koroner damarların tıkanmasında, yaş, cinsiyet, ailede kalp hastalığı öyküsü, modern çağın vazgeçilmezi stres, şişmanlık, hareketsiz yaşam tarzı, sigara, düzensiz ve sağlıksız beslenme, aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği etkilidir. Bu etkilerin bir kısmı önlenebilmektedir. Unutmayın ki, kalp sağlığınızı korumak yine sizin elinizdedir.

Kalbimizi nasıl koruruz? Sürekli stres halindeyseniz eğer stresin sizi yönetmesine izin vermeyin ve yönetmeyi öğrenin. Beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin. Sağlıklı beslenin, eğitimli kişilerle birlikte düzenli egzersiz yaparak fazla kilolarınızdan kurtulun. Sigarayı bırakın, aşırı alkol tüketimini azaltın. Şeker, yüksek tansiyona yönelik ilaçlarınızı düzenli kullanmayı unutmayın. Kalp kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Kalbinizi korumada en önemli görev yine size düşmektedir. Kalbinizi koruyun" şeklinde konuştu.

