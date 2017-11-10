Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep

KAHVE, lezzetli olduğu kadar sağlığımız için de faydalı. Beslenme uzmanı olan Fiona Hunter, kahvenin sağlığımıza olan yararlarını 10 maddede sıralamış.

1- EGZERSİZ SONRASI DAHA AZ AĞRI DUYMANIZI SAĞLAR

Araştırmalar, egzersizden 1 saat önce 1 fincan kahve içen kişilerin daha uzun süre egzersiz yapabildiklerini gösteriyor. Beslenme uzmanı Fiona Hunter, "Kafeinin, kasları egzersiz sırasında yorgun ve rahatsız edici hale getiren kimyasal maddeleri engelleyebileceği düşünülüyor" diyor. Kafeinin, beyin ve omurilikte ağrı işleme sürecinde yer alan bir sistem üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor.

2- ÖMRÜNÜZÜ UZATIR

İngiliz uzmanlar, günde üç fincan kahve içmenin hayatınızı uzatmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Başka bir bağımsız araştırma da kahvenin, erken ölüm riskini azalttığını söylüyor. Internal Medicine dergisinde yayınlanan makaleler kahvenin karaciğer hastalıkların riskini azalttığını, dolaşım sorunları ve sindirim sistemiyle bağlantılı hastalıklar konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.

3- AĞIZ KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR

Günde dört fincan kahve içmek, bir kişinin sigara içip içmediğine bakılmaksızın, ölümcül ağız kanseri riskini yarı yarıya azaltmaktadır. Amerikan Kanser Derneği araştırmacıları, içeceği her gün yudumlamanın, ağızda ve boğazda oluşan tümörlere karşı güçlü bir koruyucu etkisi olduğunu ifade ediyor. Bilim adamları kafeini alınmış kahvenin de riski azalttığını, ancak çay içmenin hastalığı önlemek konusunda hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

4- KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Kahve, metabolizmanızı etkileyebilen birkaç madde içerir. Bunlara, uyarıcı olan kafein ve karbonhidratların yavaş emilimine yardımcı olabilecek, klorojenik asit adı verilen ve doğal olarak oluşan bir bileşik de dahildir. Bir araştırma, kızartılmış kahve çekirdeklerinden yapılmış yeşil kahvenin, bağırsaktan emilen şeker miktarını ve vücudun yağ yakma hızını azaltarak kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

5- TUVALETE ÇIKMANIZA YARDIMCI OLUR

Günül ilk bardağı tuvalet ihtiyacınızı tetikler çünkü kafein bağırsaklardaki kasılmaları uyarıp artırır.

6- DOĞAL BİR AĞRI KESİCİDİR

Londra'daki Goldsmiths College'daki araştırmacılar, bir çift espressoya karşılık gelen 250 mg kafein verilen gönüllülerin, kahve içmeden önce olduğundan daha yüksek bir ağrı eşiğine sahip olduğunu keşfettiler.

7- BAŞ AĞRISINA İYİ GELİR

Araştırmalar, tek başına kullanılan aspirin ile karşılaştırıldığında aspirin ve kafein kombinasyonunun ağrıyı geçirmede daha etkili olduğunbu gösteriyor. Kafein bir çok ağrı kesicinin emilimini artırıyor. Çalışmalar kafein eklendiğinde çeşitli ilaçların etkinliğinin yüzde 40'a kadar arttığını gösteriyor.

8- ASTIM BELİRTİLERİNİ AZALTIR

Kafein, astımlıların daha kolay nefes almasına yardımcı olabilecek bronşiyal genleştirici gibi davranıyor. Akciğerlerdeki hava yollarını açmaya ve bu sayede hırıltılı soluma, öksürme ve nefes darlığı gibi astım semptomlarını hafifletmekte yardımcıdır.

9- DEMANS RİSKİNİ AZALTIR

Araştırmalar, kahve içilmesinin erkeklerde ve kadınlarda bilişsel düşüşü azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, ılımlı kahve tüketimi, Alzheimer hastalığının riskini yüzde 20'ye kadar düşürebiliyor. Çalışma, günde üç ila beş bardak içen kişilerin demans geliştirme olasılıklarının yüzde 20 daha düşük olduğunu tespit etti.

10- KARACİĞERİNİZİ KORUR

Geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan bir çalışmaya göre, daha fazla kahve içmek karaciğer kanserini önlemeye yardımcı olmaktadır. Araştırmacılar günde yalnızca bir fincan kahve içen kişilerin karaciğer kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 20 azaldığını keşfetti. Araştırmaya göre, günde iki fincan kahve içmek riskini yüzde 35 düşürürken, beş fincan karaciğer kanseri riskini yarıya düşürüyor. Araştırma, kafeinsiz kahvenin bile koruyucu bir etkisi olabileceğini gösteriyor.