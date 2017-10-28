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Her gün bir uçak dolusu insan sigaradan ölüyor!

Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. İsmail Çelik, “Sigaraya bağlı akciğer kanseri nedeniyle Türkiye’de her gün 350 kişi yaşamını yitiriyor. Bu da bir uçak dolusu yolcu demek” dedi

Her gün bir uçak dolusu insan sigaradan ölüyor!

Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. İsmail Çelik, “Sigaraya bağlı akciğer kanseri nedeniyle Türkiye’de her gün 350 kişi yaşamını yitiriyor. Bu da bir uçak dolusu yolcu demek” dedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:31
Her gün bir uçak dolusu insan sigaradan ölüyor!
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ANTALYA Serik’teki Gloria Golf Resort Otel’deki Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi’nde gazetecilere konuşan Prof. Dr. İsmail Çelik, kanserin akıllı ve ölümsüzlüğü keşfetmiş bir hücre olduğunu söyledi. Prof. Çelik, “DNA’sını bizden daha akıllı düzenleyen bir hücre olduğu için kanseri eski yöntemlerle yani kemoterapiyle tedavi ediyorduk. Şimdi ise yeni bir tedavi sistemi immünoterapiyle tedaviye geçtik. İmmünoterapiyi vücudun savunma hücrelerini kansere karşı yönlendirme olarak tanımlayabiliriz” dedi.

Sigara=Akciğer kanseri

Akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden birinin sigara olduğunu bildiren Prof. Çelik, “Sigara sadece kanser değil kalp ve damar hastalıkları da yapıyor. Bir uçak düşse haber olur. Türkiye’de her gün 350 kişi akciğer kanserinden ölüyor. Bu da bir uçak dolusu yolcu demek. Aslında Türkiye’de her gün bir uçak düşüyor ve içindeki yolcu kadar insan kaybediyoruz. Bunu önleme yöntemi sigarayı hiç içmemek. İçenlerin bırakması ve en önemlisi de içenlerin, içmeyenlerin yanında sigara içmemesi. Bu üç basamaklı. Çocukları, içmeyenleri zehirlememek. Ulu orta yerlerde içilmesinin engellenmesi ve sigara içenlerin bırakması. Sigara endüstrisi için çok iyi müşteriyiz. Çok sigara içtiğimiz için onlar bizi çok seviyor. Eskiden kadınlarda akciğer kanseri çok aşağılardaydı. Şimdi kadınlarda akciğer kanserinden ölüm birinci sıraya çıktı. Çünkü eskiden kadınlar sigara içmezdi. 20 yıldır kadınlardaki sigara içme trendinin artmasıyla akciğer kanserine bağlı ölümler de birinci sıraya çıktı. Elektronik sigara da çok tehlikeli. çünkü içinde sigaraya bağımlılığa sebep olan nikotin ürünleri var” dedi. 

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