Her gün 10 dakika güneşlenin!

DERMOTOLOJİ Uzmanı Prof.Dr. Server Serdaroğlu anlattı:



Sedef, sosyal açıdan hastaları nasıl etkiliyor?



Maalesef insanlar belirtilerin görülmemesi için toplumdan biraz uzaklaşıyor. Çoğunlukla yapılan, kıyafetlerin hastalığa göre düzenlenmesi. Mesela kadın artık etek giymekten vazgeçiyor, ya da kalın çoraplar giyerek belirtileri gizlemeye çalışıyor. Hatta mevsime uygun giysiler giymiyor. Ya da kendine farklı bir tarz oluşturmaya çalışıyor. Güneş sedef hastalığında çok eski bir tedavidir. Ama kişi vücudundaki belirtiler yüzünden tatile bile gitmiyor. Ya da kaplıcalar, geziler gibi daha alternatif turizme kayıyor. Kısacası toplumdan uzaklaşıyor. Bu, kişinin hem kendi görüntüsünden rahatsız olmasından, hem de toplumun bilinçsizlik nedeniyle onlara verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Düşünün: Sedefiniz var ve bir havuzun kenarındasınız. Orada başka bir aile çocuğuna diyor ki, “Sen havuza girme.” Bu o kadar sık karşılaştığımız bir şey ki.

Peki hastalık bulaşıcı mı?



Hayır. Sedef bulaşıcı değildir. Sedef lezyonları göze hoş görünmeyebilir, fakat mikrobik bir hastalık veya açık bir yara olarak düşünülmemeli. Sedefli bir kişi, diğer insanların sağlığını tehdit etmez.



Sedef sadece tırnaklarda olabilir mi?



Evet. Bazı hastalarda sedef tırnaklarda toplu iğne başı büyüklüğünde çukurlaşmalar, tırnakta kalınlaşma, kabalaşma, sararma gibi belirtiler şeklinde görülebilir. Tırnaklar ciddi anlamda şekil bozukluğuna uğrayabilir. Çok şiddetli formlarında aşırı kalınlaşarak bir pençe gibi olabilir, ya da tırnaklar dökülebilir. Genellikle tırnak sedefi zararsızdır ama görüntü gerçekten kötü olabiliyor. Mesela tırnağın kalınlığı 10 kat artabilir. Sedef tek başına tırnaklarda görülebileceği gibi, bazı hastalarda vücudun diğer bölgelerinde görülen sedefin şiddetinin artmasına paralel olarak da ortaya çıkabilir. Yani derideki sedef artıkça tırnaktaki belirtiler fazlalaşabilir.



Güneş sedefe iyi gelir mi?



Doğal güneş ışığının sedef üzerinde olumlu etkisi var. Ancak yanacak kadar güneşlenmek hastalığı artırır. Özellikle güneş-kumdeniz tatili döneminde sedefin hastaların yüzde 90’ında kaybolduğunu görüyoruz. Burada iki olumlu faktörden söz edebiliriz. Birincisi hastalar, stresten uzak kalıyor. İkincisi de güneş sayesinde sedef yapıcı hücreler baskılanmış oluyor. Ancak tatil bittiğinde, hastalar işbaşı yapar yapmaz hastalığın belirtileri yeniden ortaya çıkıyor.



İdeal güneşlenme nasıl olmalı?



Yaz aylarında, tatile gittiklerinde başlangıçta 5-10 dakika güneşte kalmak yeterli. Daha sonra her gün 10’ar dakika güneşte kalma süresi uzatılabilir. Günlük yaşamda hastaların güneşten faydalanması mümkün. İş yerinde 10 dakika dışarı çıkıp dirseklerinizi, dizlerinizi güneşlendirmek yeterli olabilir.



ALKOL VE SİGARANIN SEDEFE ZARARI VAR MI?



Alkol tüketiminin direkt bir etkisi bulunmuyor. Hatta küçük miktarlarda alkol alımı, stresi azaltacağı için kişide biraz rahatlama sağlayabilir. Ancak aşırı alkol tüketmek sedefi alevlendirir. Sigara konusuna gelince... Bazı araştırmalar, sigaranın sedefi artırdığını gösteriyor. Bu nedenle hastalardan sigarayı bırakmalarını istiyoruz.