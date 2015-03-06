Her 9 kadından birinde görülüyor

ACIBADEM Adana Hastanesinden Prof.Dr. Yavuz, meme kanserinin kadın kanserlerine bağlı ölüm nedenlerinin yüzde 14’ü gibi yüksek bir rakamı oluşturduğunu belirterek, “Oysa kadınlarda erkeklere göre çok daha sık görülen meme kanseri erken teşhis edildiğinde hem meme koruyucu cerrahi şansı doğuyor, hem de hayat kurtarıcı bir tedavi mümkün olabiliyor.

Günümüzün modern tedavi yöntemleriyle uzun yaşam sürelerine ulaşılan bu hastalık grubunda, memenin korunarak Radikal cerrahi tedavilerinin uygulanabiliyor olması bir kadın için oldukça büyük öneme sahip. Meme kanseri farkındalık çalışmaları nedeniyle meme kanseri hakkında kadınların bilgi seviyesi yükselse bile, erken teşhiste çok önemli rol oynayan mamografik tarama, hekim muayenesi ve kendi kendini muayene etme çoğu zaman ihmal ediliyor” dedi.

Aile öyküsü çok önemli

Prof.Dr. Yavuz, kadının birinci derece yakınının meme kanseri olmasının büyük önem taşıdığını ve özellikle annenin veya kardeşin menopoz dönemi öncesi meme kanseri olması durumunda riskin çok daha fazla yükseldiğini söyledi. Bu kişilerin takibe alınması gerektiğini vurgulayan Prof.Dr. Yavuz, “Birinci derece yakınlarında meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, kolon kanseri ile prostat kanseri öyküsü olan kadınlar yüksek risk grubuna giriyor. Özellikle anne veya kız kardeşlerinde meme kanseri olan kadınlar yüksek risk altındadır.

Aile bireylerinden en genç kanser teşhisi alan kişinin tanı anındaki yaşından 10 yıl önce, kadına tarama testlerinin başlatılması gerekiyor. Ancak, genel olarak ailede kanser hastalığı bulunan kadınlarda 25 yaşın klinik muayene ve tarama testlerinin başlatılması için en uygun dönemi oluşturduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Erken tanı için ne yapmalı?

Memesini kaybeden kadının adeta dişilik kimliğini kaybetmiş gibi hissettiğini ifade eden Prof.Dr. Sinan Yavuz, uygun tarama testleriyle meme kanserinin erken teşhis edilmesinin hayat kurtarıcı bir role sahip olduğunu söyledi.