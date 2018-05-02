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Her 8 saniyede bir kişiyi öldürüyor!

Sigara Vücudumuza Ne Yapar' seminerinde konuşan Öğretim Görevlisi Fatma Özer, sigaradan 8 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Her 8 saniyede bir kişiyi öldürüyor!

Sigara Vücudumuza Ne Yapar' seminerinde konuşan Öğretim Görevlisi Fatma Özer, sigaradan 8 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:02
Her 8 saniyede bir kişiyi öldürüyor!
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SİGARAYI BASİT BİR HEVES OLARAK GÖRÜYORLAR AMA SONRA...

'Sigara Vücudumuza Ne Yapar' semineri düzenlendi. Seminere, Prof. Dr. Faruk Süzergöz, Dr. Öğretim Üyesi Zafer Hasan Ali Sak ve Öğretim Görevlisi Fatma Özer katıldı. Seminerde konuşan Prof. Dr. Faruk Süzergöz, Sigaranın toplumda oldukça yaygın olduğunu söyleyerek; "İnsanlar daha gençlik yıllarında başladığı sigarayı basit bir heves olarak görüyorlar. ama daha sonra orta yaşlarda zararlarını çekmeye başlıyorlar. Biz sizlere sigaranın ne olduğunu, neler yapabileceğini aktaracağız. Bu konuda sigara içenler kendi kararını verecektir" diyerek sigaranın ilk ortaya çıkışı ve vücudumuzda oluşturduğu hazarlardan bahsetti

8 SANİYEDE 1 KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR

Tütün dumanının, kansere neden olan kimyasallar, toksik metaller ve zehirli gazlar da dahil olmak üzere 7 binden fazla kimyasal madde içerdiğini ve bu maddelerin yüzlercesinin toksik ve 70'e yakınının kansere neden olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Fatma Özer; "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 1.25 milyar insan sigara içmekte, sigara içenlerin 800 milyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta, sigara içimi tüm dünyada yılda 5 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır.


ÜLKEMİZDE DE 6 DAKİKADA BİR KİŞİ...

2020 yılında dünyadaki ölümlerin yüzde 12'si tütün kullanımı ile ilgili olacaktır. 2025'te bu rakamın 10 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Sigara içenlerin yarısı sigaranın neden olduğu hastalıklardan ölmektedir. Dünyada her 8 saniyede bir kişi sigara nedeniyle ölmektedir. Ülkemizde de 6 dakikada bir kişi sigara yüzünden hayatını kaybetmektedir. Genellikle ergenlik çağlarında, arkadaş etkisi, özenti, gösteriş, taklit, büyüme veya özgürlük ifadesi olarak başlanan sigara, kısa sürede bağımlılığa yol açar" dedi.

SİGARA İÇMEYİN

Akciğer kanserinin, kanser türlerinin en tehlikelilerinden olarak bilindiğini ve akciğerlerin her nefeste vücudumuzdaki hücrelere oksijen sağladığını belirten Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Zafer Hasan Ali Sak; "Sağlık açısından bu denli önemli olan bu organların korunması genel olarak sağlığımızın korunması manasına geliyor. Sigara, insan vücudu için kanser yapıcı maddeler içeriyor, uzun vadede akciğerde katran oluşumuna sebep olmakta ve nefes almakta zorluk çekmeye sebebiyet vererek bağımlılık yapmaktadır. Genç arkadaşlarımıza sigara içmemelerini, içiyorlar ise bırakmalarını tavsiye ediyorum. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün en zorlu dönemdir. Bu dönemde huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ortaya çıkabilir. Kafeinden uzak durmak, fiziksel aktivite, sigarayı akla getirecek ortamlarda bulunmamak, sakız çiğnemek, kuruyemiş yemek bu dönemi kolay atlatmaya yardımcı olabilir" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
Akciğer KanseriTütünSigara
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