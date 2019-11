Her 7 çiftten birinde kısırlık görülüyor

MEDİCAL Park Antalya Hastane Kompleksi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berrin Karakuy, günümüzde kısırlık görülme oranının arttığını söyledi. Erkek kısırlığı oranının neredeyse kadınlarda görülen kısırlık oranına yaklaştığını belirten Dr. Berrin Karakuy, "Bundan ekolojik değişim, çevre kirliliği ve besinlerdeki katkı maddeleri sorumlu tutulmaktadır" dedi.



HER 7 ÇİFTTEN 1'İ KISIR!



Dr. Berrin Karakuy Türkiye'de çocuk sahibi olmak isteyen her 7 çiftten birinde kısırlık görüldüğünü, kısırlık tedavisi gören her 3 çiftten birinde de tek başına erkek kısırlığı olduğunu söyledi. Herhangi bir sebebi bulunamayan erkek kısırlığına 'idiyopatik erkek infertilitesi' denildiğini kaydeden Dr. Karakuy, "Artan erkek kısırlığının en önemli sorumlusu olarak, oksidatif stres gösteriliyor. Bunun yanı sıra spermlerde sayısal düşüklük, hareket oranı düşüklüğü ya da tam hareketsizlik, şekil bozuklukları ve sperm örneğinde genetik olarak DNA kırıklarının yoğun olması kısırlığa yol açmaktadır. Kadında en sık görülen kısırlık nedeni ise yumurtlama bozukluklarıdır. Bunun dışında polikistik over sendromu, tüplerin hasarlı ve tıkalı olması, endometriozis ve rahim ağzına ait problemleri kısırlığa neden olarak sayabiliriz" diye konuştu.



TEDAVİDE BAŞARI ORANI ARTIYOR



Dr. Karakuy, tüp bebek yönteminin sık uygulanan ve başarısı gittikçe artan bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Dr. Berrin Karakuy, “Tüp bebek başarı yüzdesi, yüzde 55 ve 60 aralarında iken, 40 yaş ve üzeri kadınlarda yüzde 15-20'lere düşmektedir. Transfer edilen embriyonun kalitesi ve rahmin sağlıklı olması için anne adayının yaşı, tüp bebek başarısında önemli bir rol oynar. Günümüzde ozon terapisi ve yumurtalık PRP'si gibi yumurtalıkların kapasitesini arttırmaya yönelik birçok yeni uygulama vardır. Tedavilerin uygulanma tarzı, zamanlanması, süreci, masrafları ve başarı oranı çiftlere detaylı anlatılmalıdır" dedi.



EMBRİYO TRANSFERİ 10 DAKİKA SÜRÜYOR



Op. Dr. Berrin Karakuy ilk denemesi olan 35 yaş altındaki kadınlarda 1 embriyo transfer edildiğini belirterek, 35 yaş üzeri kadınlarda ise 2 embriyo transfer edilebildiğini kaydetti. Embriyo transferinin 5- 10 dakika sürdüğünü ve ağrısız bir işlem olduğunun altını çizen Op. Dr. Berrin Karakuy, şunları söyledi:

"Transfer tamamlandıktan sonra tüp bebek tedavisi tamamlanmış olur. Transferden sonra 3 gün istirahat önerilir. 12 gün sonra ise gebelik testi yapılır ve tedavinin sonucu tespit edilir. Embriyo transferi döneminde beslenmeye dikkat edilmelidir. Vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin alınması dikkat edilmesi gereken bir başka noktadır. Ayrıca çok yemek değil az az ve sık sık yemek yemek gereklidir. Asitli ve kafeinli içecekler tüketilmemelidir. Taze sebze, meyve ve kuruyemiş yönünden zengin bir beslenme düzenine sahip olunmalıdır. Tedavi sırasında stresten uzak durmaya da önem verilmelidir."