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Her 4 kadından biri bu sorunu yaşıyor

Kadınların sosyal hayatını olumsuz etkilen ve özellikle soğuk kış günlerinde daha sık görülen idrar kaçırma rahatsızlığının her 4 kadından birinde görüldüğü belirlendi

Her 4 kadından biri bu sorunu yaşıyor

Kadınların sosyal hayatını olumsuz etkilen ve özellikle soğuk kış günlerinde daha sık görülen idrar kaçırma rahatsızlığının her 4 kadından birinde görüldüğü belirlendi

25 Ocak 2016 Pazartesi 12:27
Her 4 kadından biri bu sorunu yaşıyor
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AYDIN Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu kadınlar için adeta kabus olan bu sorunun çözümsüz olmadığını belirterek “Bu tür sorun yaşayan kadınlarımız basit bir operasyon ile sıkıntısından kurtulabiliyor” dedi.  
 
  Tıp dilinde inkontinans denilen halk arasında idrar kaçırma olarak adlandırılan hastalığın bazı hastalarda günlük yaşamı ve normal aktiviteleri engelleyecek oranda yüksek olabildiğini belirten Aydın Liva Hastanesi adın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu, “İdrar kaçırma özellikle menopoz sonrası dönemde ve doğum yapma sayısı fazla kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bunun yanında 30 yaşını geçkin her dört kadından birinde görülebilen ciddi ve yaygın bir sorundur. Doğum yapmamış genç kadınlarda bile zaman zaman görülebilir. Günlük hayatı ve özellikle sosyal yaşantıyı olumsuz etkileyen bu sorun artık çözümsüz değil” diye konuştu.
 
  “SOĞUK GÜNLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR”
 
  Kadınlarda idrar kaçırma sıkıntısının kış aylarında daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Uğurlu, “Gülme, öksürme, hapşırma, egzersiz yapma, yürüme, hatta oturma veya ağır bir eşya kaldırırken idrar kaçırılıyorsa, idrara çıkmaya yetişmeden kaçırma sorunu yaşanıyorsa, bu histen kurtulmak için sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissediliyorsa, idrarın tamamen boşaltılamadığı hissediliyorsa bu ciddi bir sorundur. Bu sorundan kurtulmak için farklı iyileşme yolları ve çözümler mümkündür. Bu nedenle şikayeti olan kişinin bir uzman doktordan yardım alması gerekmektedir" diye konuştu.
 
  “KADINLARDAKİ BU HASTALIĞIN NEDENLERİNDEN BİRİ GENETİK YAPI”
 
  Kadınlarda idrar kaçırma şikayetlerinin en önemli nedenlerden birinin genetik yapıları olduğunu belirten Liva Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Ercan Kazan, "Bağ dokusu kalıtımsal olarak zayıf ve sarkmaya eğilimli olan kadınlarda bu problem sıklıkla oluşur. Genital organların sarkması ise çoğunlukla zor ve sık doğumlar, kronik öksürük ve astım hastalığı, ağır yük kaldırma, kronik kabızlık, aşırı şişmanlık gibi etkenlerin varlığında oluşur ve sonuç olarak idrar kaçırma problemi oluşuyor. Bu sorunu da Kadın Doğum Uzmanımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz operasyon ile çözüme ulaştırıyoruz" diyerek problem giderildiğinde kadınların gerek normal hayatta gerekse sosyal hayatta daha mutlu olduğunu belirtti. 
 
  TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 8 MİLYON KADIN BU SORUNU YAŞIYOR
 
  Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kadının sosyal hayatını büyük ölçüde olumsuz etkileyen, "İdrar kaçırma" kabusunun çözümsüz olmadığını belirten Üroloji Uzmanı Ercan Kazan, “Türkiye’de yapılan istatistiklere göre 40'lı yaşlardaki bayanlarda yüzde 45, 50'li yaşlardaki bayanlarda yüzde 48, 60'lı yaşlardaki bayanlarda yüzde 56 oranında idrar kaçırma sorunu yaşadığı belirlenmiştir” diyerek bu sorunu yaşayan kadınların uzman hekimlere müracaat etmesini tavsiye etti.
  
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52
Anahtar Kelimeler:
Her 4 Kadından Biri Bu Sorunu YaşıyorAydın Liva HastanesiIdrar Kaçırma
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